Kardigan s'envole lors de son entrée au Nasdaq après une introduction en bourse revalorisée à 400 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout des commentaires des analystes aux paragraphes 4 et 9, des commentaires du directeur général aux paragraphes 6 et 7, ainsi que des informations générales et du contexte sur Kardigan tout au long du texte) par Aditi Tiwari et Prakhar Srivastava

Jeudi, l'action de Kardigan ( KARD.O ) a grimpé de 31% au-dessus de son prix d'introduction en bourse, après que le développeur de médicaments cardiovasculaires a levé 400 millions de dollars lors d'une introduction en bourse américaine dont le montant a été revu à la hausse, ce qui témoigne du vif intérêt des investisseurs pour les nouvelles introductions en bourse dans le secteur des biotechnologies.

Les actions de la société basée à Princeton, dans le New Jersey, ont ouvert à 16,25 dollars, soit au-dessus de leur prix d’introduction de 16 dollars par action, et affichaient en fin de séance une hausse de 22,3%.

Ces débuts en bourse remarquables soulignent le regain d’intérêt des investisseurs pour les sociétés biotechnologiques disposant de programmes cliniques avancés et d’un portefeuille de médicaments prometteurs, alors que l’amélioration des conditions de marché rouvre la fenêtre des introductions en bourse pour ce secteur.

“Nous avons assisté récemment à une reprise du marché, les montants levés dépassant déjà largement les niveaux de l’année dernière, mais il ne s’agit pas d’un retour à la "folie" de 2020-2021, lorsque de nombreuses entreprises en étaient encore à des stades très précoces ou précliniques,” a déclaré Lukas Muehlbauer, chercheur associé chez IPOX.

La société de biotechnologie Kardigan, qui en est au stade clinique, développe des médicaments de précision pour les maladies cardiovasculaires et fait progresser trois thérapies expérimentales en phase avancée: le danicamtiv, l’ataciguat et le tonlamarsen.

“L'introduction en bourse nous donne accès à des investisseurs à long terme qui croient en notre mission, et elle nous apporte les capitaux nécessaires pour mener à bien notre projet, notamment pour les entreprises qui s'attaquent à de véritables problèmes tels que les maladies cardiovasculaires,” a déclaré le directeur général Tassos Gianakakos à Reuters lors d'un entretien.

“Nous disposerons de données importantes issues de tous ces programmes au cours du premier semestre de l’année prochaine, qui, selon nous, dégageront une forte valeur ajoutée,” a ajouté M. Gianakakos.

M. Gianakakos et le directeur médical Jay Edelberg ont fondé Kardigan après avoir contribué au développement du médicament cardiaque mavacamten chez MyoKardia, société rachetée en 2020 par Bristol Myers Squibb BMY.N pour 13 milliards de dollars.

“Le fait que Kardigan ait révélé ne pas disposer de réserves de trésorerie suffisantes pour financer ses activités pendant au moins 12 mois explique précisément pourquoi la société lève des fonds aujourd’hui,” a déclaré M. Muehlbauer, ajoutant: “Néanmoins, les investisseurs pourraient considérer d’éventuelles levées de fonds supplémentaires comme un risque, d’autant plus que la société a indiqué qu’elle pourrait rechercher des capitaux supplémentaires si les conditions de marché s’y prêtaient.”