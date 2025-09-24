 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
KalVista Pharma chute après avoir annoncé une offre de dette convertible de 110 millions de dollars
information fournie par Reuters 24/09/2025 à 22:26

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

24 septembre -

** Les actions de KalVista Pharmaceuticals KALV.O ont baissé de 10,3 % à 11,60 $ après la publication d'un projet d'augmentation de capital

** KALV, basée à Framingham, Massachusetts, annonce un placement privé de 110 millions de dollars d'obligations convertibles à 6 ans sur () (CB)

** La société a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre pour son fonds de roulement et à d'autres fins, y compris la commercialisation de son médicament Ekterly

** Elle peut également utiliser une partie du produit pour des investissements futurs et des acquisitions d'autres entreprises, produits ou technologies ** La semaine dernière, KALV a déclaré que la Commission européenne et l'organisme de réglementation suisse, Swissmedic, ont approuvé Ekterly, le premier traitement oral à la demande de l'angio-œdème héréditaire (HAE)

** L'HAE est une maladie génétique caractérisée par des épisodes récurrents de gonflement dans diverses parties du corps, y compris les membres, le visage, le tractus intestinal et les voies respiratoires, causés par la déficience d'une protéine connue sous le nom d'inhibiteur C1

** La société a une capitalisation boursière d'environ 650 millions de dollars

** Les actions de KALV ont terminé le mercredi en baisse de 0,7 % à 12,93 $, mais sont en hausse de ~53 % depuis le début de l'année

** Les 10 analystes couvrant KALV sont tous haussiers et le prix cible médian est de 30 $, selon les données de LSEG

