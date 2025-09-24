KalVista Pharma chute après avoir annoncé une offre de dette convertible de 110 millions de dollars

24 septembre -

** Les actions de KalVista Pharmaceuticals KALV.O ont baissé de 10,3 % à 11,60 $ après la publication d'un projet d'augmentation de capital

** KALV, basée à Framingham, Massachusetts, annonce un placement privé de 110 millions de dollars d'obligations convertibles à 6 ans sur () (CB)

** La société a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre pour son fonds de roulement et à d'autres fins, y compris la commercialisation de son médicament Ekterly

** Elle peut également utiliser une partie du produit pour des investissements futurs et des acquisitions d'autres entreprises, produits ou technologies ** La semaine dernière, KALV a déclaré que la Commission européenne et l'organisme de réglementation suisse, Swissmedic, ont approuvé Ekterly, le premier traitement oral à la demande de l'angio-œdème héréditaire (HAE)

** L'HAE est une maladie génétique caractérisée par des épisodes récurrents de gonflement dans diverses parties du corps, y compris les membres, le visage, le tractus intestinal et les voies respiratoires, causés par la déficience d'une protéine connue sous le nom d'inhibiteur C1

** La société a une capitalisation boursière d'environ 650 millions de dollars

** Les actions de KALV ont terminé le mercredi en baisse de 0,7 % à 12,93 $, mais sont en hausse de ~53 % depuis le début de l'année

** Les 10 analystes couvrant KALV sont tous haussiers et le prix cible médian est de 30 $, selon les données de LSEG