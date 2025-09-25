KalVista Pharma baisse après la vente d'une dette convertible de 125 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

25 septembre -

** Les actions de KalVista Pharmaceuticals KALV.O ont baissé de 2,6 % à 12,60 $ après avoir obtenu une augmentation de capital

** La société basée à Framingham, Massachusetts, a annoncé en fin de journée () le prix de son offre privée d'obligations convertibles à 6 ans d'un montant de 125 millions de dollars

** Le prix de conversion initial de 16,81 $ représente une prime de 30 % par rapport à la dernière vente de l'action à 12,93 $ mercredi

** La société a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre pour le fonds de roulement et à d'autres fins, y compris la commercialisation de son médicament, Ekterly

** La société peut également utiliser une partie du produit pour des investissements et des acquisitions futurs, ainsi que pour des produits ou des technologies ** Le vendredi dernier, KALV a déclaré que la Commission européenne et l'organisme de réglementation suisse, Swissmedic, ont approuvé Ekterly, le premier traitement oral à la demande pour l'angio-œdème héréditaire (HAE)

** HAE est une maladie génétique caractérisée par des épisodes récurrents de gonflement dans diverses parties du corps, y compris les membres, le visage, le tractus intestinal et les voies respiratoires, causés par la déficience d'une protéine connue sous le nom d'inhibiteur C1

** Jusqu'à mercredi, les actions de KALV ont augmenté de 53 % depuis le début de l'année, ce qui leur confère une capitalisation boursière d'environ 653 millions de dollars

** Les 10 analystes couvrant KALV sont tous haussiers et le PT médian est de 30 $, selon les données de LSEG