Kalshi lève 1 milliard de dollars avec une valorisation de 40 milliards de dollars, alors que l'entreprise étend ses activités au-delà des marchés de prédiction

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par Pritam Biswas et Anirban Sen

Kalshi a levé 1 milliard de dollars lors d’un nouveau tour de table qui valorise cette start-up spécialisée dans les marchés prédictifs à 40 milliards de dollars, a annoncé jeudi la société, alors qu’elle s’efforce de s’étendre au-delà des contrats liés à des événements et de concurrencer plus directement les bourses traditionnelles.

Cette levée de fonds intervient alors que Kalshi, basée à New York, cherche à s'étendre au-delà de ses racines dans les marchés prédictifs liés au sport et aux élections pour devenir une plateforme de trading multi-actifs. Cette initiative place la start-up en concurrence avec des poids lourds des bourses traditionnelles tels que CME Group CME.O et Intercontinental Exchange ICE.N , la société mère de la Bourse de New York.

Ce tour de table a été co-dirigé par Sequoia et Wellington. Tiger Global Management et Dragoneer Investment Group ont également participé, a indiqué une source proche du dossier.

Ce financement intervient un peu plus de cinq mois après que Kalshi a levé un autre milliard de dollars lors d’un tour de table mené par Coatue, qui avait valorisé la société à 22 milliards de dollars. Sa valorisation a augmenté de près de 82% depuis lors.

En 2026, Kalshi s’est lancée dans les contrats à terme perpétuels après que la Commodity Futures Trading Commission eut approuvé ces produits. La société a d’abord proposé des contrats à terme perpétuels sur cryptomonnaies avant de s’étendre aux indices boursiers et aux métaux.

Les contrats à terme perpétuels, souvent appelés "perps", sont des contrats dérivés sans date d’échéance, permettant aux traders de conserver leurs positions indéfiniment sans avoir à les renouveler. Ils peuvent également impliquer un effet de levier élevé, ce qui augmente à la fois les gains et les pertes potentiels.

Les détracteurs des plateformes de marchés prédictifs telles que Kalshi et Polymarket affirment que ces produits s’apparentent à des jeux d’argent et pourraient encourager des comportements addictifs.

En début de semaine, le procureur général de l’Utah a engagé des poursuites pénales contre Kalshi et deux de ses dirigeants, accusant l’entreprise de promouvoir illégalement les jeux d’argent en ligne.

Les plateformes de marchés prédictifs ont gagné en importance depuis la dernière élection présidentielle américaine. Selon les données de Dune Analytics, Kalshi a dépassé son concurrent Polymarket en termes de parts de marché au cours de l’année écoulée, tandis que Polymarket a dû faire face à des retards dans le lancement de sa plateforme aux États-Unis et à une enquête de la CFTC.