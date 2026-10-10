Kalshi enquête sur des transactions suspectes liées au choix du porte-parole de Trump, selon le WSJ

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(Ajoute des précisions tout au long du texte)

Le marché de prédiction Kalshi a ouvert une enquête sur des transactions suspectes liées à la nomination de Katie Zacharia au poste de porte-parole de la Maison Blanche du président américain Donald Trump, a rapporté vendredi le Wall Street Journal, citant un porte-parole de la société.

Kalshi n'a pas souhaité commenter cette information.

Voici quelques détails:

* Au moins trois petits paris ont été placés avant que la nouvelle de la nomination de Katie Zacharia ne soit rendue publique, ce qui pourrait rapporter des milliers de dollars de bénéfices aux parieurs, a rapporté le Journal.

* Un pari de 19 dollars placé tard dans la soirée de jeudi devrait rapporter 1.896 dollars, tandis que des paris d’environ 74 et 80 dollars placés vendredi devraient rapporter respectivement 3.689 et 4.023 dollars.

* Zacharia, une commentatrice conservatrice qui a brièvement travaillé au ministère de la Sécurité intérieure, avait une probabilité d’environ 1% d’obtenir ce poste sur Kalshi avant l’annonce.

* Les marchés de prédiction, sur lesquels les utilisateurs parient sur des résultats allant des compétitions sportives aux événements mondiaux, font l’objet d’une surveillance accrue en raison du risque que des traders tirent profit d’informations privilégiées.

* En juillet, l'opérateur du prompteur de Trump a fait l’objet d’une enquête de la Commission américaine des opérations à terme sur matières premières (CFTC) pour délit d’initié potentiel.