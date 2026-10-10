Kalshi enquête sur des transactions suspectes liées à la nomination de la porte-parole de Trump, selon le WSJ

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Le marché de prédiction Kalshi a ouvert une enquête sur une série de transactions suspectes sur sa plateforme concernant la nomination de Katie Zacharia au poste de porte-parole de la Maison Blanche du président américain Donald Trump, a rapporté vendredi le Wall Street Journal, citant un porte-parole de Kalshi.