Kalshi dépose une demande d'autorisation pour des contrats à terme perpétuels sur indices boursiers, remettant ainsi en cause le modèle des bourses traditionnelles

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Correction du titre: le dossier concerne des contrats à terme perpétuels liés à un indice boursier, et non au S&P 500; suppression de la référence au S&P 500 dans le paragraphe 1)

La start-up spécialisée dans les marchés prédictifs Kalshi a déposé mardi une demande auprès de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) afin de lancer des contrats à terme perpétuels sur indices boursiers, un type de contrat à terme qui permettrait aux traders de prendre des positions longues ou courtes à effet de levier sur des indices boursiers de référence sans détenir les actions sous-jacentes.

Voici plus de détails:

* Cette initiative s’inscrit dans la stratégie globale de Kalshi visant à concurrencer les opérateurs boursiers traditionnels en s’étendant, au-delà des contrats sur événements, à plusieurs classes d’actifs grâce aux contrats à terme perpétuels.

* La demande de Kalshi concernant les contrats à terme perpétuels sur indices boursiers placerait l’opérateur de marché de prédiction en concurrence plus directe avec les bourses de produits dérivés traditionnelles, en proposant un produit qui suit les principaux indices boursiers américains sans date d’échéance fixe.

* Les contrats à terme perpétuels, ou “perps”, sont des produits dérivés dépourvus de date d’échéance traditionnelle, ce qui permet aux traders de conserver leurs positions indéfiniment sans avoir à renouveler leurs contrats.

* Les contrats à terme perpétuels sur indices boursiers appliqueraient cette structure à de larges indices boursiers, tout en permettant aux investisseurs d’utiliser l’effet de levier pour amplifier leur exposition aux fluctuations du marché.

* La société, qui permet aux utilisateurs de parier sur l’issue d’événements tels que des compétitions sportives ou des élections, a également déposé une demande pour des contrats à terme perpétuels sur le cuivre.

* Kalshi n’aurait pas besoin de l’autorisation de la SEC pour les contrats sur indices boursiers, car les paniers d’actions à large base sont réglementés par la CFTC.