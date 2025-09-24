KALRAY : RÉSULTATS SEMESTRIELS 2025 : EBITDA ET FREE CASH-FLOW POSITIFS GRACE AUX PREMIERS EFFETS DU RECENTRAGE STRATÉGIQUE

RÉSULTATS SEMESTRIELS 2025 :

EBITDA ET FREE CASH-FLOW POSITFS GRACE AUX PREMIERS EFFETS DU RECENTRAGE STRATÉGIQUE

EBITDA ATTENDU LARGEMENT POSITIF EN 2025

Chiffre d'affaires de 7,9 M€ tenant compte de la cession en début d'année de l'activité « Data Acceleration Platform » ;

Taux de marge brute à 87% (contre 54% au 30 juin 2024) ;

EBITDA [1] positif au premier semestre, conformément aux annonces ;

Free cash-flow [2] positif de 3,1 M€ au 30 juin 2025 (contre (21,1) M€ au 31 décembre 2024) ;

Bon démarrage de la coopération industrielle avec Openchip ouvrant de nouvelles perspectives commerciales dans le domaine des DPU pour l'IA ;

Confirmation de la forte amélioration de la rentabilité sur l'exercice 2025 avec un EBITDA attendu largement positif.

Grenoble, le 24 septembre 2025 – Kalray (Euronext Growth Paris : ALKAL), fournisseur de technologies et de solutions matérielles et logicielles dédiées au traitement intensif des données du Cloud au Edge, annonce ses résultats semestriels 2025. Les comptes ont été arrêtés par le Directoire, après examen par le Conseil de Surveillance, le 19 septembre 2025, et ont fait l'objet d'un examen limité des commissaires aux comptes.

Éric Baissus, Président du Directoire de Kalray, déclare :

« Ce premier semestre 2025 marque un tournant positif pour la pérennité de l'entreprise. Kalray affiche sur ce semestre un EBITDA positif et un free cash-flow largement positif - une première pour le Groupe. Ces résultats semestriels témoignent de la pertinence de notre recentrage stratégique opéré sur notre activité historique via la cession de notre branche offrant des solutions complètes de stockage (activité « Entreprise ») à DataCore Software et les premiers effets de notre changement de modèle axé sur des accords de co-développement et de service.

L‘accord stratégique de coopération industrielle signé avec Openchip constitue un levier essentiel pour la suite de notre histoire. Nous sommes désormais recentrés sur notre cœur de métier, le développement de DPU, où nous disposons d'une expertise et d'un savoir-faire technologique unique, en particulier avec l'accélération des déploiements de l'IA. Notre collaboration a démarré dans de très bonnes conditions et les équipes sont déjà à l'œuvre depuis mi-juillet. Kalray est aujourd'hui dans une dynamique renouvelée et nous abordons l'avenir plus sereinement. Nous confirmons notre trajectoire de rentabilité et attendons pour 2025 un EBITDA largement positif. »

RÉSULTATS SEMESTRIELS 2025

Au terme de ce 1 er semestre 2025, Kalray enregistre un chiffre d'affaires consolidé [3] de 7 897 K€ (10 933 K€ au 30 juin 2024), en repli attendu compte tenu d'un effet périmètre lié à la cession de la branche d'activité « Data Acceleration Platform » (appelée « Entreprise ») le 5 février 2025 [4] . Pour rappel, l'activité « semi-conducteur », nouveau périmètre d'activité du Groupe, ressort en forte croissance sur la période et s'élève à 5 366 K€ au 1 er semestre 2025 contre 1 143 K€ au 1 er semestre 2024.

Le taux de marge brute est en forte hausse à 86,8% contre 54,4% au 30 juin 2025 , conséquence de la réorientation stratégique de la Société et du changement de modèle économique.

Le total des produits d'exploitation atteint 14 489 K€ au 30 juin 2025 contre 20 069 K€ au 30 juin 2024.

Les charges opérationnelles courantes baissent significativement sur la période compte tenu de l'effet périmètre et des effets du plan d'économies mis en œuvre à partir du 2 nd semestre 2024. Elles passent ainsi de 19 920 K€ au 30 juin 2024 à 13 195 K€ au 30 juin 2025, soit une baisse de -34%. Au 30 juin 2025, la Société compte désormais 128 collaborateurs contre 230 collaborateurs un an plus tôt.

L'EBITDA [5] ressort positif à 253 K€ au 30 juin 2025 contre (4 836) K€ au 30 juin 2024. Il est attendu en très forte hausse au second semestre.

Les dotations aux amortissements et provisions s'élèvent à 7 308 K€ au 30 juin 2025 (contre 8 948 K€ au 30 juin 2024) et baisseront fortement au second semestre.

Le résultat d'exploitation retraité [6] du CIR (d'un montant de 3 122 K€) s'améliore à (3 933) K€ au 30 juin 2025, contre (11 106) K€ au 30 juin 2024.

Après prise en compte du résultat financier positif (69 K€) et d'un résultat exceptionnel de 1 749K€ (lié aux reprises de dépréciation d'actifs lors de la cession), le résultat net s'élève à (2 115) K€ au 30 juin 2025 contre (11 375) K€ au 30 juin 2024.

NETTE AM É LIORATION DE LA SITUATION FINANCIÈRE

Les capitaux propres de Kalray s'élèvent à 33 236 K€ au 30 juin 2025 contre 34 634 K€ au 31 décembre 2024, intégrant la perte semestrielle.

Kalray affiche un free cash-flow [7] positif de 3 100 K€ contre (21 084) K€ au 31 décembre 2024. Il tient compte du produit des cessions d'actifs (branche d'activité « Entreprise ») pour 12,8 M€ et des remboursements de passifs courants (variation de BFR de (4 083) K€).

Les flux de trésorerie liés aux opérations financières s'élèvent à (2 505) K€ au 30 juin 2025 correspondant au remboursement de la ligne évolutive RCF. Les dettes financières s'élèvent ainsi à 9 259 K€ au 30 juin 2025 (contre 12 976 K€ au 31 décembre 2024) et intègrent 4 432 K€ d'avances conditionnées et 4 827 K€ de dettes bancaires (correspondant au PGE amortissable sur 4 ans à compter de mi-2022 et la tranche de l'emprunt obligataire remboursable en actions avec IRIS [8] ). Enfin, les autres dettes (correspondant à des BSA) baissent sensiblement à 141 K€ contre 8 527 K€ au 31 décembre 2024 compte tenu du changement de périmètre.

Au 30 juin 2025, la trésorerie disponible de Kalray s'élève à 2 285 K€ contre 1 697 K€ au 31 décembre 2024. Ceci ne tient pas compte : (i) du solde du contrat de prestations de services à DataCore (1 M$ reçus au 1 er semestre 2025 sur les 2,5 M$ restant à facturer) et du complément de prix pouvant aller jusqu'à 5 M$ [9] (payable au premier semestre 2026) et (ii) du contrat de prestation de services signé en juillet 2025 avec Openchip d'un montant global de 10 M€.

La société rappelle que, tenant compte de la signature du deuxième volet de l'accord stratégique avec Openchip et des renégociations de dettes auprès de fournisseurs et partenaires stratégiques et sous réserve du respect du prévisionnel de trésorerie (incluant des versements par des tiers en attente), la Société estime que son horizon de financement est désormais allongé au 30 juin 2026.

CONFIRMATION DE LA FORTE AM É LIORATION DE LA RENTABILIT É EN 2025

Kalray confirme ses perspectives financières pour l'exercice 2025 à savoir, un chiffre d'affaires annuel en repli de l'ordre de 35% (lié à la vente de son activité « Entreprise »), mais multiplié par 4 à périmètre comparable. En parallèle, Kalray vise une forte amélioration de la rentabilité avec un EBITDA attendu désormais largement positif grâce au changement de modèle (effet de la cession et signature du contrat Openchip) et aux effets en année pleine du plan d'économies (Opex).

BON DÉMARRAGE DE L'ACCORD DE COOPÉRATION INDUSTRIELLE AVEC OPENCHIP

Depuis sa signature en juillet dernier, l'accord de coopération industrielle avec Openchip a démarré dans de bonnes conditions. Les équipes travaillent conjointement avec la volonté commune de valoriser les expertises respectives afin de développer une version du DPU de Kalray visant tout particulièrement les prochains systèmes de calcul à haute performance et les Gigafactories d'IA.

Pour rappel, ce contrat est accompagné d'un transfert temporaire de l'activité lié au développement logiciel du DPU, activité incluant une équipe d'une cinquantaine de collaborateurs, sous la forme d'une location-gérance. Cette activité transférée depuis le 15 juillet 2025 a en particulier pour vocation de couvrir le développement de parties logicielles ouvertes (open source) dans le cadre des architectures ouvertes RISC-V.

MISE A DISPOSITION DU RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL 2025

Le rapport financier semestriel, incluant les comptes consolidés au 30 juin 2025 et leurs annexes, sera disponible au plus tard le 31 octobre 2025 dans la rubrique « Documents financiers » sur le site Internet de la Société www.kalray-bourse.com

À PROPOS DE KALRAY

Kalray (Euronext Growth Paris - FR0010722819 - ALKAL) est une société de semi-conducteurs « fabless », leader dans une nouvelle génération de processeurs visant les applications traitant des flux massifs de données en particulier via l'intelligence artificielle. A la pointe de l'innovation, les équipes de Kalray ont développé une technologie unique, ainsi que les solutions associées, permettant à ses clients de bâtir des solutions toujours plus intelligentes, plus performantes et moins gourmandes en énergie.

Grâce leur architecture « manycore » brevetée, les processeurs intelligents MPPA® de Kalray (dits DPU ou xPU) sont capables de gérer en parallèle – et sans goulets d'étranglement - de multiples flux de données, permettant ainsi aux applications exploitant des quantités massives de données d'être plus intelligentes, plus efficaces et économes en énergie, en complément des approches traditionnelles (CPU & GPU). L'offre de Kalray comprend des solutions d'accélérations (matérielle et logicielle) ainsi qu'une offre de co-développement - ou de design à la demande - de processeurs et de solutions d'accélérations optimisées pour des usages spécifiques, dans des secteurs à forte croissance tels que les data centers, les IA Gigafactories, les télécoms, le spatial, la défense, et bien d'autres.

Essaimage du CEA fondé en 2008, Kalray compte entre autres parmi ses investisseurs NXP Semiconductors, CEA, Safran, Bpifrance. www.kalrayinc.com

Avertissement

Ce communiqué de presse peut contenir des déclarations prospectives de la Société relatives à ses objectifs et perspectives. Ces déclarations prospectives reposent sur les estimations et anticipations actuelles des dirigeants de la Société et sont soumises à des facteurs de risques et incertitudes, dont ceux décrits en annexe 1 du rapport de gestion du directoire 2024, et disponible sur son site internet. L'attention des lecteurs est tout particulièrement attirée sur le fait que l'horizon de financement actuel de la Société est allongé au 30 juin 2026 à la date du présent communiqué. Les déclarations prospectives mentionnées dans le présent communiqué pourraient ne pas être atteintes en raison de ces éléments ou d'autres facteurs de risques et d'incertitude inconnus ou qui ne sont pas considérés par la Société comme importants et spécifiques à ce jour.

Annexes

TABLEAU DE PASSAGE EBITDA/RÉSULTAT D'EXPLOITATION

Données en M€ - normes françaises S1 2025 EBITDA 253 Dotations aux amortissements sur immobilisations et dotations aux provisions et dépréciations (6 801) Résultat d'exploitation (6 547) CIR 3 122 Résultat d'exploitation retraité du CIR* (3 426)

* Résultat d'exploitation retraité : Résultat d'exploitation + Crédit Impôt Recherche

Données ayant fait l'objet d'un examen limité du commissaire aux comptes

compte de résultats

K€ 30 juin 2024 30 juin 2025* Chiffre d'affaires 10 933 7 897 Subventions 1 446 1 763 Production immobilisée (R&D) 7 317 4 829 Autres produits 374 0 PRODUITS D'EXPLOITATION 20 069 14 489 Achats et variation de stocks (4 984) (1 042) Charges d'exploitation (19 920) (13 195) dont charges de personnel (12 942) (9 386) dont autres charges externes (6 978) (3 809) EBITDA (4 836) 253 Dotations aux amortissements et provisions (8 948) (7 308) RÉSULTAT D'EXPLOITATION (13 784) (7 054) CRÉDIT D'IMPÔT RECHERCHE 2 678 3 122 RÉSULTAT D'EXPLOITATION RETRAITE (avec CIR)** (11 106) (3 933) RÉSULTAT FINANCIER (361) 69 RÉSULTAT EXCEPTIONNEL 92 1 749 RÉSULTAT NET (11 375) (2 115)

*Le chiffre d'affaires au 30 juin 2025 comptabilise 1 mois de revenus de son activité « Data Acceleration Platform » cédée le 5 février 2025

**Résultat d'exploitation retraité : Résultat d'exploitation + Crédit Impôt Recherche

Bilan

K€ ACTIF 31 décembre 2024 30 juin 2025 Immobilisations incorporelles 57 545 43 585 Dont écart d'acquisition 764 0 Immobilisations corporelles 4 731 3 650 Immobilisations financières 607 590 ACTIF IMMOBILIS É 62 883 47 825 Stocks 3 940 3 222 Créances Clients 7 532 2 804 CIR, CICE, créances fiscales & subventions 9 376 9 969 Disponibilités 1 697 2 285 ACTIF CIRCULANT 22 546 18 280 Comptes de régularisation (CCA) 2 710 734 TOTAL ACTIF 88 139 66 839

K€ PASSIF 31 décembre 2024 30 juin 2025 CAPITAUX PROPRES 34 634 33 236 Provisions 4 445 157 Avances conditionnées 4 432 4 432 Emprunts bancaires 8 544 4 827 Fournisseurs et comptes rattachés 27 556 18 462 Dettes fiscales et sociales 6 875 5 585 Autres dettes 1 636 141 TOTAL DETTES ET PROVISIONS 53 489 33 604 Produits constatés d'avance 16 0 TOTAL PASSIF 88 139 66 839

Tableau des flux de trésorerie

Tableau de flux de Trésorerie 31 décembre 2024 30 juin 2025 Capacité d'Autofinancement (4 726) (1 472) Variation du besoin en fonds de roulement 3 692 (4 083) Flux de trésorerie liés à l'activité (1 034) (5 556) Immobilisations (8 407) (247) R&D capitalisée (15 177) (5 726) Subventions d'investissement 3 658 1 846 Produit des cessions d'actifs (123) 12 783 Flux de trésorerie liés aux investissements (20 050) 8 656 FREE CASH-FLOW (21 084) 3 100 Augmentation de Capital - - Emprunt et dettes financières net 7 931 (3 120) Avances conditionnées 1 354 615 Flux liés aux opérations financières 9 285 (2 505) Ecart de change 287 (26) Variation de la trésorerie (11 511) 570 Trésorerie d'ouverture 13 209 1 698 Trésorerie de clôture 1 698 2 268

[1] Ebitda : Résultat d'exploitation hors dotations aux amortissements sur immobilisations et hors dotations aux provisions et dépréciations

[2] Free cash-flow= Flux de trésorerie générée par l'activité - Flux de trésorerie lié aux investissements

[3] Taux de change EUR/GBP 0,84.

[4] Cf communiqué du 5 février 2025

[5] Ebitda : Résultat d'exploitation hors dotations aux amortissements sur immobilisations et hors dotations aux provisions et dépréciations

[6] Résultat d'exploitation retraité : Résultat d'exploitation + Crédit Impôt Recherche

[7] Free cash flows = Flux de trésorerie générée par l'activité - Flux de trésorerie lié aux investissements

[8] A ce jour, la Société rappelle avoir levé 6 M€ au titre de cette ligne de financement et émis en conséquence 2 400 Obligations, dont 1745 Obligations ont été remboursées par émission de 4 442 725 actions ordinaires nouvelles

[9] Sous réserve de critères de performance commerciale de DataCore sur la ligne de produit Ngenea vendue sur l'exercice 2025