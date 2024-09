KALRAY : RÉSULTATS SEMESTRIELS 2024

RÉSULTATS SEMESTRIELS 2024

MISE EN PLACE D'UN PLAN STRATÉGIQUE

POUR ACCÉLÉRER LA RENTABILITÉ

Résultats semestriels qui reflètent la baisse conjoncturelle des volumes de l'activité sur les offres actuelles et la poursuite des investissements sur la prochaine génération de DPU ;

Situation financière renforcée post-clôture ;

Chiffre d'affaires attendu en croissance au 2 nd semestre par rapport au 1 er semestre ;

semestre par rapport au 1 semestre ; Mise en œuvre d'un plan significatif de réduction des coûts et d'un pivot stratégique sur la partie DPU pour amener la Société dans un profil de croissance rentable dès fin 2025.

Grenoble, le 19 septembre 2024 – Kalray (Euronext Growth Paris : ALKAL), leader dans les technologies matérielles et logicielles dédiées à la gestion et au traitement intensif des données du Cloud au Edge, annonce ses résultats semestriels 2024. Les comptes ont été arrêtés par le Directoire, après examen par le Conseil de Surveillance, le 17 septembre 2024, et ont fait l'objet d'un examen limité des commissaires aux comptes.

« Nous avons annoncé cet été la fin des négociations exclusives avec la société israélienne Pliops [1] dans un contexte de marché peu favorable qui ne nous permettait pas d'offrir une opération capitalistique créatrice de valeur pour les actionnaires. Ce projet a mobilisé des équipes, en particulier le management, et a mécaniquement perturbé la bonne conduite des affaires durant ce 1 er semestre 2024 avec des impacts sur nos résultats semestriels.

Même si l'activité « Data Acceleration Platform », liée à notre offre pour les entreprises « Ngenea » et l'activité « Data Acceleration card » sur la vente de nos cartes sur notre processeur actuel Coolidge TM 2, en particulier grâce au "Jumbo Contract", sont restées globalement bien orientées, nous avons été confrontés à l'allongement de cycles de décisions et certaines pénuries de composants qui ont impacté notre chiffre d'affaires. De son côté, la poursuite du développement de notre prochaine génération de processeur, Dolomites TM , qui ne génère pas encore de cash-flows positifs, nécessite de lourds investissements qui ont grevé de manière significative notre trésorerie.

Pour autant, notre vision de croissance du marché des solutions matérielles d'accélération du traitement des données et de l'IA reste intacte sur les prochaines années et décennies, soutenue par des besoins très forts de réduction de la consommation énergétique. Kalray est le seul acteur mature européen capable de répondre à cette demande.

Dans ce contexte global, Kalray a procédé à une revue stratégique de ses activités avec la volonté de définir un profil de société en croissance rentable à court terme.

Nous avons décidé de faire évoluer de manière radicale le modèle économique de l'activité « Data Acceleration & DPU Design ». Hier, centre de coût focalisé sur le développement de Dolomites TM , elle va devenir une source de cash-flows, pour développer des solutions pour le compte de tiers, valorisant ainsi notre expertise unique dans le monde du développement de solutions d'accélération matérielle complètes, pour les data centers ou les larges OEMs. Des premières discussions très prometteuses sont déjà en cours. Notre objectif est que cette activité soit hébergée au sein d'une filiale de Kalray dédiée et concentrera le meilleur de notre expertise technologique et de nos talents pour offrir à nos clients des solutions adaptées à leurs besoins d'accélération, dans les domaines en forte croissance de l'IA, des infrastructures des data centers, du stockage, des télécommunications et de l'embarqué. Les partenaires stratégiques qui le souhaitent pourront d'ailleurs entrer au capital de cette filiale au côté de Kalray. Cette activité a pour vocation à devenir profitable dès fin 2025.

En parallèle nous avons initié un plan significatif de réduction des coûts pour réduire notre consommation de trésorerie mensuelle de 20% d'ici la fin de l'année. L'ensemble de ces mesures doit nous permettre de faire émerger rapidement un profil de société plus attractif et profitable » déclare Éric Baissus, Président du Directoire de Kalray.

RÉSULTATS DU PREMIER SEMESTRE 2024

Au terme de ce 1 er semestre 2024, Kalray a réalisé un chiffre d'affaires de 10 933 K€ [2] , à comparer à 15 275 K€ au 1 er semestre 2023 et 10 554 K€ au 2 nd semestre 2023, confirmant une stabilisation séquentielle de l'activité. Ce montant reflète l'allongement des cycles commerciaux et des difficultés d'approvisionnements sur certains composants déjà communiqués précédemment au marché.

Le taux de marge brute s'établit à 55% au 1er semestre 2024 (contre 62% au 1er semestre 2023) conséquence de l'augmentation du prix des composants hardware et notamment des disk nvme (cette augmentation n'a pas encore été répercutée sur les prix de vente).

Le total des produits d'exploitation atteint 19 942 K€ au 30 juin 2024 (contre 21 470 K€ au 30 juin 2023) et intègre 7 317 K€ de production immobilisée avec la poursuite du développement de la nouvelle génération de produits (Dolomites TM ) et 1 446 K€ de subventions.

Les achats baissent de 836 K€, en lien avec l'évolution de l'activité, alors que les charges courantes progressent de +29% au 1 er semestre 2024. Elles intègrent 7 356 K€ de charges externes (contre 5 016 K€ au 30 juin 2023) principalement de la sous-traitance liée au développement de la prochaine génération de processeurs, Dolomites TM et des charges liées à l'activité sur les produits courants et, 12 942 K€ de charges de personnel (contre 10 680 K€ au 30 juin 2023). À noter qu'au 1 er semestre 2023, la Société n'avait pas encore comptabilisé la majeure partie de ses recrutements, notamment aux États-Unis (ventes, support, management), qui ont eu lieu sur le 2 nd semestre 2023. Au 30 juin 2024, le total des effectifs de Kalray est de 230 personnes (205 personnes au 31 décembre 2023 et 192 au 30 juin 2023).

L'EBITDA [3] ressort à (5 340) K€ au 30 juin 2024 contre (34) K€ au 30 juin 2023.

Les dotations aux amortissements et provisions s'élèvent à 8 597 K€ au 30 juin 2024 contre 4 317 K€ au 30 juin 2023. Elles incluent l'amortissement de Coolidge™2 (qui a démarré à partir d'août 2023) et intègrent également 858 K€ au titre du démarrage de l'amortissement de l'écart d'acquisition (« goodwill ») d'Arcapix qui n'apparaissait pas au 1 er semestre 2023 [4] .

Le résultat d'exploitation retraité [5] du CIR (d'un montant de 3 101 K€) s'élève à (10 836) K€ (à comparer à (2 877) K€ au 30 juin 2023).

Après prise en compte du résultat financier, le résultat net s'élève à (11 105) K€.

SITUATION FINANCIÈRE

Les capitaux propres de Kalray restent à un niveau élevé, à 41 505 K€ au 30 juin 2024 contre 49 710 K€ au 31 décembre 2023, intégrant le résultat semestriel.

La trésorerie disponible de Kalray s'élevait à 2 342 K€ au 30 juin 2024 contre 13 209 K€ au 31 décembre 2023. La consommation de trésorerie s'explique essentiellement par la poursuite des efforts d'investissements en R&D sur la prochaine génération de processeur, Dolomites TM , partiellement compensés par l'amélioration du besoin en fonds de roulement (variation positive de 1,9 M€) et le tirage de 3 M€ sur la solution de financement évolutive (« Dynamic Revolving Credit Facility », ci-après "RCF") avec BNP Paribas. À noter que la non-réalisation du plan lié à l'acquisition de la société Pliops ne permet pas aujourd'hui de tirer davantage sur cette ligne.

Les dettes financières s'élèvent à 12 771 K€ (contre 10 207 K€ au 31 décembre 2023) et intègrent 7 111 K€ d'avances conditionnées et 5 660 K€ de dettes bancaires (correspondant au PGE amortissable sur 4 ans à compter de mi-2022 ainsi que la première tranche du RCF de 3 M€).

Post clôture, la Société a procédé à une émission obligataire à hauteur de 6 M€, dont le premier tirage a eu lieu, et pouvant aller jusqu'à 10 M€ (cf. communiqué du 11 juillet 2024). En parallèle, la Société travaille à la mise en adéquation de ses ressources financières et de ses engagements en lien avec ses principaux partenaires ainsi que sur un plan de réduction des coûts (voir infra).

Compte tenu du tirage de la première tranche de 6 M€ de l'emprunt obligataire intervenu en juillet 2024, sur la base des hypothèses actuelles de chiffre d'affaires et en supposant renégocier des dettes avec trois partenaires stratégiques de la Société (renégociations que la Société estime avoir de bonnes chances de voir aboutir) et en tenant en outre compte du plan de réduction des coûts envisagés, la Société estime être en mesure de couvrir ses besoins de financement jusqu'au 1 er mars 2025, sans nouvel appel au marché, ni nouveau tirage au titre de l'emprunt obligataire (hors financement bancaire RCF). Cet horizon est étendu jusqu'au 1 er juin 2025 en cas de tirage du solde de l'emprunt obligataire, hors financement bancaire RCF.

MISE EN PLACE D'UN PIVOT STRATÉGIQUE ET D'UN PLAN DE RÉDUCTION DES COÛTS AFIN DE VALORISER RAPIDEMENT LA VALEUR DES ACTIFS DE KALRAY ET GÉNÉRER DES CASH-FLOWS POSITIFS

Kalray a procédé à une revue stratégique de ses activités avec la volonté de définir un profil de Société en croissance rentable à court terme et met en œuvre un nouveau plan d'action organisationnel associé à des réductions significatives des coûts d'exploitation de 20% par mois d'ici la fin d'année sur l'ensemble du Groupe. Les réductions de coûts portent sur l'ensemble des charges opérationnelles des trois actifs du Groupe présentés ci-dessous mais aussi plus particulièrement sur les investissements liés au développement de Dolomites TM .

Ce nouveau plan d'action stratégique est destiné à mieux valoriser la valeur des trois activités stratégiques qui constituent le modèle d'affaires de Kalray et qui disposent chacune d'un potentiel de croissance et de rentabilité que le Groupe souhaite mieux exploiter :

1. Activité « Data Acceleration Platform » , comprenant la ligne de produit Ngenea, proposée auprès des grandes entreprises. Cette activité est exercée au sein d'une filiale à 100% détenue par Kalray et principalement constituée de ventes de sa solution logicielle (sous forme de licences) et matérielle, comprenant les cartes de Kalray. Elle évolue sur des marchés structurellement porteurs, comme les médias, le monde du HPC et de l'IA, et a réalisé 80% du chiffre d'affaires de Kalray au 1 er semestre 2024. Cette activité qui fédère environ une centaine de talents, est proche de son seuil de rentabilité (EBITDA) au 1 er semestre 2024 et doit générer des flux de trésorerie positifs dès le 2 ème semestre 2024.

2. Activité « Data Acceleration Card » , basée sur la vente de cartes d'accélération développées par Kalray sur sa gamme actuelle de processeurs (Coolidge TM 2) auprès de très gros clients. Cette activité inclut le « Jumbo Contract » pour lequel le client a officiellement sélectionné Kalray pour sa prochaine génération de solution et a engagé la phase de pré-série. Cette activité « Data Acceleration Card » va générer un chiffre d'affaires estimé de l'ordre de 4 M€ sur 2024 (dont 1,1 M€ comptabilisés au 1 er semestre 2024), avec un seuil de rentabilité positif dès cette année. Dès 2025, le "Jumbo Contract" générera plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires pour totaliser sur la vie du projet un montant global estimé au-dessus de 100 M€ pour Kalray, et permettra à la Société de bénéficier d'une source de revenus significatifs récurrents et à forte rentabilité. D'autres opportunités potentiellement de même ampleur sont aujourd'hui en discussion.

3. Activité « Data Acceleration & DPU Design » , destinée au développement des prochaines générations de processeurs (DPU) et aujourd'hui concentrée sur la feuille de route Dolomites TM . Cette activité au savoir-faire technologique exceptionnel (plus de 30 familles de brevets, 10 ans de savoir-faire, 3 générations de puces produites, plus de 100 M€ investis depuis l'origine) fédère aujourd'hui environ 70 experts. Avec un impact négatif sur l'Ebitda du 1 er semestre 2024, elle nécessite d'importantes ressources financières pour poursuivre les travaux de développement jusqu'à la commercialisation. À date, Dolomites TM a représenté environ 30 M€ d'investissements cumulés en R&D en 2 ans.

Kalray souhaite générer rapidement des revenus significatifs, en valorisant cette expertise et ces investissements au service de nouveaux clients dans une logique de développement de solutions à la demande. Dans cette optique, Kalray entend créer une filiale, détenue à 100% par Kalray pour héberger cette activité qui sera destinée à vendre des prestations de développement de solutions d'accélération clé en main issue de ses technologies et produits actuels (puces, chiplets, cartes et solutions d'accélération complètes). Ce modèle, nécessitant beaucoup moins d'investissements et de capitaux de la part de Kalray, permettra de devenir rapidement profitable et générera des cash-flows pour l'ensemble du Groupe.

Le modèle économique de cette filiale reposera sur plusieurs sources de revenus qui garantiront un profil de filiale rapidement profitable : 1/ upfront (licence), 2/ milestones (paiement à la prestation), et 3/ royalties (redevances) payées par les clients et indexées sur le succès des ventes de produits développés.

Un premier contrat a d'ores et déjà été mis en place avec un groupe d'électronique et une première phase signée, d'une valeur de 1,2 M€ à reconnaître sur 2024. Cette première réalisation témoigne de la traction commerciale, du savoir-faire des équipes et du potentiel de marché. Des discussions prometteuses sont en cours pour des contrats de plusieurs millions d'euros.

Le Groupe pourrait également ouvrir le capital de cette filiale auprès de partenaires stratégiques souhaitant s'associer à son développement.

En conclusion, par ces différentes initiatives (plan de réduction des coûts et pivot de l'activité « Data Acceleration & DPU Design »), Kalray engage sans attendre les ajustements indispensables pour aligner l'entreprise vers un modèle plus attractif et profitable. L'objectif est d'amener le Free Cash-Flow normatif d'environ -1,5 M€ par mois fin 2024 jusqu'au seuil de rentabilité à fin 2025.

Sur le plan de l'activité, au vu du pipe commercial actuel et des nouveaux contrats remportés au 1 er semestre, Kalray vise un chiffre d'affaires en croissance au 2 nd semestre 2024 par rapport au 1 er semestre 2024.

Ces prochains mois seront mis à profit autour de la nouvelle stratégie organisationnelle et opérationnelle du Groupe, permettant à Kalray de revenir dès 2025 vers le marché avec un profil de Société optimisé et plus attractif.

MISE A DISPOSITION DU RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL 2024

Le rapport financier semestriel, incluant les comptes consolidés non audités au 30 juin 2024 et leurs annexes, sera disponible dans les délais légaux dans la rubrique « Documents financiers » sur le site Internet de la Société www.kalray-bourse.com

À PROPOS DE KALRAY

Kalray (Euronext Growth Paris : ALKAL) est leader dans les technologies matérielles et logicielles dédiées à la gestion et au traitement intensif des données du Cloud au Edge. Kalray propose une gamme complète de produits et de solutions permettant de développer des applications, ainsi que des infrastructures, plus intelligentes, plus efficaces et plus économes en énergie.

L'offre de Kalray comprend des processeurs DPU (Data Processing Unit) brevetés, issus d'une technologie unique, des cartes d'accélération, ainsi que des solutions logicielles innovantes de stockage et de gestion des données. Utilisées séparément ou de façon combinée, les solutions hautes performances de Kalray permettent à ses clients d'améliorer l'efficacité des datacenters ou de concevoir les meilleures solutions dans des secteurs à forte croissance tels que l'IA, les médias et le divertissement, les sciences de la vie, la recherche scientifique, l'Edge Computing, l'automobile, et biens d'autres.

Essaimage du CEA fondé en 2008, Kalray compte parmi ses investisseurs industriels et financiers Alliance Venture (Renault-Nissan-Mitsubishi), NXP Semiconductors, Bpifrance. Kalray, c'est la technologie, l'expertise, la passion d'offrir toujours plus : plus pour un monde intelligent, plus pour la planète, plus pour nos clients et les développeurs. www.kalrayinc.com

ANNEXES

TABLEAU DE PASSAGE EBITDA/RÉSULTAT D'EXPLOITATION

Données en M€ - normes IFRS S1 2024 EBITDA (5 340) Dotations aux amortissements sur immobilisations et dotations aux provisions et dépréciations (8 597) Résultat d'exploitation (13 938) CIR 3 101 Résultat d'exploitation retraité du CIR (10 836)

Données ayant fait l'objet d'un examen limité du commissaire aux comptes

COMPTE DE RESULTATS

K€ 30 juin 2023 30 juin 2024 Chiffre d'affaires 15 275 10 933 Subventions 460 1 446 Production immobilisée (R&D) 5 641 7 317 Autres produits 94 247 PRODUITS D'EXPLOITATION 21 470 19 942 Achats et variation de stocks (5 820) (4 984) Charges d'exploitation (15 684) (20 298) dont charges de personnel (10 680) (12 942) dont autres charges externes (5 016) (7 356) EBITDA (34) (5 340) Dotations aux amortissements et provisions (4 317) (8 597) RESULTAT D'EXPLOITATION (4 351) (13 938) CREDIT D'IMPOT RECHERCHE 1 474 3 101 RESULTAT D'EXPLOITATION RETRAITE (avec CIR) (2 877) (10 836) RESULTAT FINANCIER (116) (361) RESULTAT EXCEPTIONNEL (8) 92 RESULTAT NET (3 001) (11 105)

BILAN

K€ ACTIF 31 décembre 2023 30 juin 2024 Immobilisations incorporelles 41 940 51 492 Dont écart d'acquisition 2 336 2 267 Immobilisations corporelles 5 537 5 110 Immobilisations financières 602 637 ACTIF IMMOBILISE 48 079 57 240 Stocks 4 216 4 463 Créances Clients 10 395 11 305 CIR, CICE, créances fiscales & subventions 3 737 8 633 Disponibilités 13 209 2 350 ACTIF CIRCULANT 31 557 26 752 Comptes de régularisation (CCA) 881 1 589 TOTAL ACTIF 88 044 85 581

K€ PASSIF 31 décembre 2023 30 juin 2024 CAPITAUX PROPRES 49 710 41 505 Provisions 1 399 2 785 Avances conditionnées 6 936 7 111 Provisions 1 3 99 2 785 Emprunts bancaires 3 271 5 660 Fournisseurs et comptes rattachés 7 966 16 971 Dettes fiscales et sociales 4 170 6 471 Autres dettes 6 931 5 020 TOTAL DETTES et PROVISIONS 30 673 44 019 Produits constatés d'avance 134 57 TOTAL PASSIF 80 517 85 581

TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE

Tableau de flux de Trésorerie 31 décembre 2023 30 juin 2024 Capacité d'Autofinancement 3 697 (3 270) Variation du besoin en fonds de roulement (5 843) 1 432 Flux de Trésorerie générée par l'activité (2 146) (1 838) Immobilisations (8 436) (6 050) R&D capitalisée (12 177) (7 317) Subventions d'investissement 4 269 1 643 Autres dettes (163) - Flux de trésorerie lié aux investissement (16 507) (11 724) FREE CASH-FLOW (18 653) (13 563) Augmentation de Capital 217 - Remboursement dettes financières (1 328) (619) Emprunt - 3 000 Avances conditionnées 627 175 Flux lié aux opérations financières (484) 2 556 Ecart de change 148 140 Variation de la trésorerie (18 989) (10 867) Trésorerie d'ouverture 32 198 13 209 Trésorerie de clôture 13 209 2 342

[1] Cf communiqué du 1 er aout 2024

[2] Revue limitée des commissaires aux comptes

[3] Ebitda : Résultat d'exploitation hors dotations aux amortissements sur immobilisations et hors dotations aux provisions et dépréciations

[4] Correspondant à l'amortissement de l'écart d'acquisition suite à l'intégration d'Arcapix Holdings au périmètre du Groupe le 15 avril 2022. Au 31 décembre 2023, le Groupe a constaté un écart de première consolidation de 11 554 K€ et a comptabilisé un amortissement pour

1 717 K€. Conformément aux normes comptables (technologie sur 5 ans et portefeuille clients sur 7 ans) le montant de l'amortissement au 30 juin 2024 est de 858 K€ dont 604 K€ sur la technologie et 254 K€ sur le portefeuille clients.

[5] Résultat d'exploitation retraité : Résultat d'exploitation + Crédit Impôt Recherche