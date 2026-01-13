KALRAY : MULTIPLICATION PAR 4 DU CHIFFRE D'AFFAIRES À PÉRIMÈTRE COMPARABLE ET CONFIRMATION D'UN EBITDA 2025 LARGEMENT POSITIF

Chiffre d'affaires 2025 consolidé de 16,5 M€, conforme aux attentes ;

Multiplication par 4 du chiffre d'affaires à périmètre constant (tenant compte de la cession de l'activité « Data Acceleration Platform ») de 3,6 M€ en 2024 à 14,3 M€ en 2025 ;

Poursuite de la coopération industrielle avec Openchip dans le domaine des DPU pour l'IA et discussions en cours avec d'autres acteurs pour dupliquer et élargir ce nouveau modèle ;

Forte amélioration de la rentabilité au second semestre et confirmation d'un EBITDA [1] largement positif sur l'exercice 2025.

Grenoble, le 13 janvier 2026 – Kalray (Euronext Growth Paris : ALKAL), fournisseur de technologies et de solutions matérielles et logicielles dédiées au traitement intensif des données du Cloud au Edge, annonce son chiffre d'affaires 2025 et confirme sa guidance financière.

Éric Baissus, Président du Directoire de Kalray, déclare :

« Kalray a démontré en 2025 sa capacité d'adaptation en menant avec succès un recentrage stratégique sur son cœur de métier historique, les DPU, tout en faisant évoluer son modèle économique. Kalray aujourd'hui se concentre sur le développement de ses technologies autour des DPU et sur la mise en place d'accords de licence, de co-développement et de services à forte valeur ajoutée, générateurs de retours sur investissement rapides. Ce recentrage stratégique et la signature d'un premier partenariat industriel structurant avec Openchip ont permis à Kalray de renouer avec une trajectoire de rentabilité.

Sur le plan financier, le chiffre d'affaires annuel affiche une nette progression à périmètre comparable sur l'activité semi-conducteur. Parallèlement, l'amélioration continue de la performance opérationnelle au second semestre nous permet de confirmer un EBITDA largement positif sur l'ensemble de l'exercice.

Sur le plan opérationnel, la coopération industrielle avec Openchip se poursuit en phase avec le plan. Openchip se positionne aujourd'hui comme un acteur incontournable dans le secteur, avec en particulier un premier accord stratégique annoncé avec NEC. Fort de ce succès, Kalray, seul acteur européen dans le monde des DPU, poursuit activement l'étude de nouvelles opportunités autour de ses technologies et son expertise unique, dans un contexte où les DPU seront de plus en plus importants dans les domaines de l'intelligence artificielle et des AI gigafactories, mais aussi dans les domaines stratégiques que sont les télécoms, l'espace, ou la défense. »

CHIFFRE D'AFFAIRES 2025 EN FORTE PROGRESSION À PÉRIMÈTRE COMPARABLE

Au terme de l'exercice 2025, Kalray enregistre un chiffre d'affaires consolidé [2] de 16 453 K€ contre 24 824 K€ un an auparavant, conforme aux attentes de la Société [3] . Il tient compte d'un effet périmètre important lié à la cession de la branche d'activité « Data Acceleration Platform » (ou « Entreprise ») le 5 février 2025 [4] .

Sur le nouveau périmètre d'activité « semi-conducteur », le chiffre d'affaires de Kalray est multiplié par 4 sur la période et s'élève à 14 274 K€ au 31 décembre 2025 contre 3 607 K€ au 31 décembre 2024. Cette forte progression est le reflet du partenariat stratégique avec Openchip [5] qui intègre l'accord de licence portant sur une partie de la propriété intellectuelle de Kalray pour 4 M€ (accord non exclusif) et un contrat de prestation de services d'un montant de 10 M€ environ.

POURSUITE DE L'ACCORD DE COOP É RATION INDUSTRIELLE AVEC OPENCHIP ET É TUDE DE NOUVELLES OPPORTUNIT É S POUR DUPLIQUER ET ELARGIR LE MOD È LE

Le partenariat industriel à double volet avec Openchip (licence et prestations de services) se poursuit conformément au plan [6] . Ce contrat a été accompagné d'un transfert temporaire d'activité incluant une cinquantaine de collaborateurs qui travaillent depuis six mois avec les équipes d'Openchip.

Fort de ce premier succès, Kalray est en discussions avancées avec d'autres acteurs dans l'optique de dupliquer et étendre son nouveau modèle. Celui-ci repose aujourd'hui sur le développement et la licence de ses technologies DPU et sur une offre pour développer des produits DPU spécialisés au travers de la prestation de services à très forte valeur ajoutée. Les projets concernés visent notamment les domaines de l'IA et des AI gigafactories mais aussi du HPC, des télécoms, l'espace et la défense.

CONFIRMATION DE LA FORTE AM É LIORATION DE LA RENTABILIT É EN 2025 ET POINT SUR LA SITUATION FINANCIÈRE

Grâce au succès du nouveau modèle d'affaires déployé par la Société, l'EBITDA consolidé 2025 est attendu largement positif sur l'ensemble de l'exercice (il était de -8,2 M€ l'an dernier), avec une nette amélioration séquentielle au second semestre (+0,3 M€ au 1 er semestre 2025).

La trésorerie disponible est de 2,9 M€ à fin 2025 et Kalray estime aujourd'hui que son horizon de financement s'étend au-delà du 30 juin 2026 sans prendre en compte les nouvelles opportunités en cours de discussion [7] . Kalray fera un point détaillé à l'occasion de la publication de ses résultats annuels 2025.

À noter que la Société devrait être en mesure de solder prochainement sa ligne de financement signée avec IRIS en juillet 2024 et sur laquelle il ne reste plus que 300 000 € à rembourser en actions nouvelles.

Pour 2026, la Société entend poursuivre sur cette bonne dynamique et reviendra vers le marché lors de la publication de ses résultats annuels afin d'apporter plus de précisions.

Prochaine publication : résultats annuels 2025 le jeudi 23 avril 2026

À PROPOS DE KALRAY

Kalray (Euronext Growth Paris - FR0010722819 - ALKAL) est une société de semi-conducteurs « fabless », leader dans une nouvelle génération de processeurs visant les applications traitant des flux massifs de données en particulier via l'intelligence artificielle. A la pointe de l'innovation, les équipes de Kalray ont développé une technologie unique, ainsi que les solutions associées, permettant à ses clients de bâtir des solutions toujours plus intelligentes, plus performantes et moins gourmandes en énergie.

Grâce leur architecture « manycore » brevetée, les processeurs intelligents MPPA® de Kalray (dits DPU ou xPU) sont capables de gérer en parallèle – et sans goulets d'étranglement - de multiples flux de données, permettant ainsi aux applications exploitant des quantités massives de données d'être plus intelligentes, plus efficaces et économes en énergie, en complément des approches traditionnelles (CPU & GPU). L'offre de Kalray comprend des solutions d'accélérations (matérielle et logicielle) ainsi qu'une offre de co-développement - ou de design à la demande - de processeurs et de solutions d'accélérations optimisées pour des usages spécifiques, dans des secteurs à forte croissance tels que les data centers, les IA Gigafactories, les télécoms, le spatial, la défense, et bien d'autres.

Essaimage du CEA fondé en 2008, Kalray compte entre autres parmi ses investisseurs NXP Semiconductors, CEA, Safran, Bpifrance. www.kalrayinc.com

Avertissement

Ce communiqué de presse peut contenir des déclarations prospectives de la Société relatives à ses objectifs et perspectives. Ces déclarations prospectives reposent sur les estimations et anticipations actuelles des dirigeants de la Société et sont soumises à des facteurs de risques et incertitudes, dont ceux décrits en annexe 1 du rapport de gestion du directoire 2025, et disponible sur son site internet. L'attention des lecteurs est tout particulièrement attirée sur le fait que l'horizon de financement actuel de la Société est allongé au-delà du 30 juin 2026 à la date du présent communiqué. Les déclarations prospectives mentionnées dans le présent communiqué pourraient ne pas être atteintes en raison de ces éléments ou d'autres facteurs de risques et d'incertitude inconnus ou qui ne sont pas considérés par la Société comme importants et spécifiques à ce jour.

