KALRAY : LA FLASHBOX(TM) DE KALRAY REMPORTE LE PRIX TRES CONVOITE DE " FLASH MEMORY SUMMIT " POUR LA TECHNOLOGIE LA PLUS INNOVANTE

Flashbox™ est une nouvelle génération de baie de stockage, de hautes performances, basse consommation et à haute disponibilité, construite autour du processeur DPU de Kalray



San Clara, Californie – USA & Grenoble - France, le 4 août, 2022 – Kalray (Euronext Growth Paris : ALKAL), pionnier dans une nouvelle génération de processeurs et de cartes d'accélération, spécialisés dans le traitement intelligent des données à la fois au niveau du « Cloud » et du « Edge », est très heureux d'annoncer qu'il a remporté le prix très convoité du salon international « Flash Memory Summit » récompensant la technologie la plus innovante.

« Flash Memory Summit » (ou FMS) est le plus important salon au monde dédié aux mémoires Flash. Il se tient au « Santa Clara Convention Center » en Californie, États-Unis. Ce prix FMS (« FMS Awards ») représente une belle reconnaissance de l'industrie pour l'innovation qu'apporte au marché du stockage la Flashbox™ de Kalray.

« La conception d'une baie de stockage d'entreprise peut désormais bénéficier d'une architecture désagrégée qui répond aux exigences de performances les plus élevées et aux besoins croissants en capacité, et ce, à un coût très compétitif » , a déclaré Jay Kramer, Président du programme des FMS Awards et Président de Network Storage Advisors Inc. « Nous sommes fiers de récompenser la collaboration entre Viking et Kalray qui fournit cette solution de stockage, basée sur les DPU de Kalray, pouvant atteindre plusieurs millions d'IOPS 1 avec 12x 100 Gb/s d'interfaces réseau réparties sur six cartes d'accélération. »

Flashbox™ est un nouveau concept de baie de stockage tout Flash (« All-Flash-Array »), basé sur le processeur MPPA® DPU ("Data Processing Unit") de Kalray et coconçu avec Viking Enterprise Solutions.

Alors que la plupart des baies de stockage avancées utilisent actuellement plusieurs cartes avec des processeurs CPU coûteux et gourmands en énergie (x86), le concept de Flashbox™ consiste à exécuter toutes les fonctions critiques d'une solution de stockage désagrégée sur une seule puce : le DPU Kalray MPPA®. Cette solution offre un niveau d'intégration, de vitesse, d'évolutivité et de performance sans précédent, à un coût très compétitif. Grâce à Flashbox™, les datacenters peuvent réduire les indicateurs clés de performances telles que les dollars par IOP ou les IOP par Watt ($/IOP et IOPs/Watt).

« C'est un grand honneur de remporter ce prix Flash Memory Summit pour notre concept innovant de baie de stockage Flashbox™ », a déclaré Éric Baissus, Président du Directoire de Kalray. « Nous croyons fermement que l'adoption à grande échelle de la technologie disque Flash NVMe 2 nécessite de recourir à de nouvelles approches innovantes telles que la Flashbox™. La Flashbox™ est une nouvelle génération de baie de stockage, unique, à hautes performances, basse consommation, ayant un coût très compétitif et une haute disponibilité, basée sur la technologie DPU de Kalray. Construite autour de notre carte d'accélération pour le stockage, Flashbox™ permet aux clients de datacenters de désagréger leur stockage tout en conservant les mêmes performances qu'un disque Flash NVMe connecté localement, optimisant ainsi à la fois les performances et la capacité de stockage Flash de leurs datacenters. »

Concept unique sur le marché aujourd'hui, Flashbox™ bénéficie d'interfaces ultra-rapides et d'une faible consommation énergétique. Elle peut ainsi fournir des performances sans précédent et est basée sur les normes standards du marché telles que SPDK (« Storage Performance Development Kit »), NVMe/TCP ou RoCEv1/v2 (« RDMA Over Converged Ethernet »).

Flashbox™ est une baie de stockage de hauteur 2U, pouvant accueillir jusqu'à 24 disques Flash SSD NVMe U.2. Flashbox™ JBOF (« Just A Bunch of Flash ») remplace les serveurs des nœuds de stockage basés sur des architectures x86 traditionnelles par des cartes Kalray PCIe (K200-LP) intégrant le DPU Kalray. La Flashbox™ haute disponibilité dispose de deux modules Viking Enterprise Solutions, chaque module dispose d'un commutateur réseau PCIe et peut accueillir 3 cartes d'extension PCIe (dimension half-height, half-length). Cette solution est moins coûteuse et consomme beaucoup moins qu'une baie de stockage NVMe traditionnelle.

De plus, les utilisateurs pourront profiter de services de stockage, intensifs en manipulation de données, intégrés dans une pile logicielle de la solution : La compression des données et déduplication, la disponibilité des données (RAID ou « Erasure Coding ») ou la sécurité/le chiffrement de ces données. Cela améliore d'autant les indicateurs clés de performances en déchargeant ces services des serveurs de calcul des datacenters. Flashbox™ offre ainsi la solution SDS (« Software Defined Storage » ou stockage défini par logiciel) idéale en permettant de désagréger le stockage des serveurs de calcul.



À PROPOS DE KALRAY

Kalray (Euronext Growth Paris - FR0010722819 - ALKAL) est une société de semi-conducteurs « fabless », leader dans une nouvelle génération de processeurs, spécialisés dans le traitement intelligent des données tant au niveau du « Cloud » que du « Edge » (à la périphérie des réseaux). A la pointe de l'innovation, les équipes de Kalray ont développé une technologie unique ainsi que les solutions associées permettant à ses clients d'exploiter au mieux tout le potentiel d'un monde qui repose désormais sur des données massives, disparates et omniprésentes.

Grâce leur architecture « manycore » brevetée, les processeurs intelligents MPPA® de Kalray sont capables de gérer en parallèle – et sans goulets d'étranglement - de multiples flux de données, permettant ainsi aux applications exploitant des quantités massives de données d'être plus intelligentes, plus efficaces et économes en énergie. L'offre de Kalray comprend des processeurs, des cartes d'accélération avec leur environnement logiciel et des systèmes complets, permettant à ses clients de concevoir les meilleures solutions dans des secteurs à forte croissance tels que les data centers modernes, la 5G, l'IA, l'Edge Computing, les véhicules autonomes et bien d'autres.

Essaimage du CEA fondé en 2008, Kalray compte parmi ses investisseurs Alliance Venture (Renault-Nissan-Mitsubishi), Safran, NXP Semiconductors, CEA et Bpifrance. Kalray, c'est la technologie, l'expertise, la passion d'offrir toujours plus : plus pour un monde intelligent, plus pour la planète, plus pour nos clients et les développeurs. www.kalrayinc.com



À PROPOS DE Viking Enterprise Solutions

Viking Enterprise Solutions est une division de Sanmina Corporation et fournit des solutions avancées pour les data centers, notamment des serveurs à mémoire et disques SSD, des systèmes de stockage JBOD et d'autres produits destinés au stockage et aux divers besoins des data centers. Les produits de Viking Enterprise Solutions ont remporté de nombreuses récompenses. Ils sont conçus pour être intégrés dans les produits des OEM, des intégrateurs et des data centers, réduisant ainsi les coûts de développement et d'exploitation tout en améliorant les délais de mise sur le marché. Plus d'information sur www.vikingenterprisesolutions.com .



CONTACTS INVESTISSEURS

Eric BAISSUS

contactinvestisseurs@kalrayinc.com

Tel. 04 76 18 90 71



ACTUS Finance & Communication

Anne-Pauline PETUREAUX

kalray@actus.fr

01 53 67 36 72

CONTACTS PRESSE

Loïc HAMON

communication@kalrayinc.com

Tel. 04 76 18 90 71



ACTUS Finance & Communication

Serena BONI

sboni@actus.fr

Tel. 04 72 18 04 92



1 IOPS est le nombre d'opérations d'entrée/sortie par seconde. Il s'agit d'une une mesure de performance utilisée pour caractériser les périphériques de stockage informatique.

2 NVM Express est une spécification d'interface permettant à un ordinateur d'accéder à un périphérique de stockage à travers un bus PCI Express.

