KALRAY : INFORMATION SUR LA LIGNE DE FINANCEMENT SIGNEE AVEC IRIS

Grenoble, le 14 février 2025 – Kalray (Euronext Growth Paris : ALKAL – la « Société »), fournisseur de technologies matérielles et logicielles dédiées à la gestion et au traitement intensif des données du Cloud au Edge, fait un point sur sa ligne de financement avec IRIS, mise en place le 11 juillet 2024.

La Société rappelle avoir conclu le 11 juillet 2024 un emprunt obligataire souscrit par la société d'investissement IRIS pouvant aller jusqu'à 10 M€ sous la forme d'obligations remboursables en actions ordinaires de la Société (les « Obligations »). A ce jour, la Société rappelle avoir levé 6 M€ au titre de cette ligne de financement et émis en conséquence 2 400 Obligations, dont 1 257 Obligations ont été remboursées par émission de 1 995 072 actions ordinaires nouvelles.

Dans ce cadre, la Société a décidé ce jour d'augmenter le plafond d'actions ordinaires nouvelles pouvant en théorie être émises pour cet emprunt remboursable en actions à 4 millions d'actions [1] . A titre indicatif, si toutes les Obligations étaient remboursées sur la base du cours de l'action Kalray à la clôture du 13 février 2025 [2] , un actionnaire détenant 1% du capital de la Société verrait sa participation passer à 0.76% du capital sur une base non diluée et 0,67% du capital social sur une base diluée [3] .

Les autres caractéristiques de l'emprunt obligataire, telles que décrites dans le communiqué de presse de la Société du 11 juillet 2024, restent inchangées ( cf. communiqué du 11 juillet 2024 ). A ce stade, la Société n'a pas prévu de procéder au tirage des deux tranches additionnelles de 2 M€ chacune.

À PROPOS DE KALRAY

Kalray (Euronext Growth Paris : ALKAL) est leader dans les technologies matérielles et logicielles dédiées à la gestion et au traitement intensif des données du Cloud au Edge. Kalray propose une gamme complète de produits et de solutions permettant de développer des applications, ainsi que des infrastructures, plus intelligentes, plus efficaces et plus économes en énergie.

L'offre de Kalray comprend des processeurs DPU (Data Processing Unit) brevetés, issus d'une technologie unique, des cartes d'accélération. Utilisées séparément ou de façon combinée, les solutions hautes performances de Kalray permettent à ses clients d'améliorer l'efficacité des datacenters ou de concevoir les meilleures solutions dans des secteurs à forte croissance tels que l'IA, les sciences de la vie, la recherche scientifique, l'Edge Computing, l'automobile, et biens d'autres.

Essaimage du CEA fondé en 2008, Kalray compte parmi ses investisseurs industriels et financiers Alliance Venture (Renault-Nissan-Mitsubishi), NXP Semiconductors, Bpifrance. Kalray, c'est la technologie, l'expertise, la passion d'offrir toujours plus : plus pour un monde intelligent, plus pour la planète, plus pour nos clients et les développeurs. www.kalrayinc.com

CONTACTS INVESTISSEURS

Eric BAISSUS

contactinvestisseurs@kalrayinc.com

Tel. +33 4 76 18 90 71



ACTUS Finance & Communication

Anne-Pauline PETUREAUX

kalray@actus.fr

Tel. + 33 1 53 67 36 72 CONTACTS PRESSE

Ellyn Kalifa

communication@kalrayinc.com

Tel. +33 4 76 18 90 71



ACTUS Finance & Communication

Serena BONI

sboni@actus.fr

Tel. +33 4 72 18 04 92

AVERTISSEMENT

La société KALRAY a mis en place un financement sous forme d'obligations remboursables en actions nouvelles avec la société IRIS, qui, après avoir reçu les actions issues de la conversion ou de l'exercice de ces instruments, n'a pas vocation à rester actionnaire de la Société.

Les actions, résultant de la conversion ou de l'exercice des titres susvisés, seront, en général, cédées dans le marché à très brefs délais, ce qui peut créer une forte pression baissière sur le cours de l'action.

Les actionnaires peuvent subir une perte de leur capital investi en raison d'une diminution significative de la valeur de l'action de la société, ainsi qu'une forte dilution en raison du grand nombre de titres émis au profit de la société IRIS.

Les investisseurs sont invités à être très vigilants avant de prendre la décision d'investir dans les titres de la Société admise à la négociation qui réalise de telles opérations de financement dilutives particulièrement lorsqu'elles sont réalisées de façon successive. La Société rappelle que la présente opération de financement dilutif n'est pas la première qu'elle a mise en place.

Les investisseurs sont notamment invités à prendre connaissance des risques afférents à ces opérations.

Le présent communiqué contient des déclarations prospectives relatives à Kalray et à ses activités, y compris ses perspectives et le développement de ses produits. Kalray estime que ces déclarations prospectives reposent sur des hypothèses raisonnables. Cependant, des déclarations prospectives ne constituent pas des garanties d'une performance future, étant donné qu'elles portent sur des événements futurs et dépendent de circonstances qui pourraient ou non se réaliser dans le futur, et de divers risques et incertitudes, dont ceux décrits dans le rapport financier annuel de la Société qu'elle a publié le 30 avril 2024, tel que mis à jour par son rapport financier semestriel publié le 31 octobre 2024, dont une copie est disponible sur son site internet ( www.kalrayinc.com/fr ), et de l'évolution de la conjoncture économique, des marchés financiers et des marchés sur lesquels Kalray est présent. L'attention des lecteurs est tout particulièrement attirée sur le fait que l'horizon de financement actuel de la Société est limité au 1 er mars 2025 [4] . Les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué sont également soumises à des risques inconnus de Kalray ou que cette dernière ne considère pas comme significatifs à cette date. La réalisation de tout ou partie de ces risques pourrait conduire à ce que les résultats réels, conditions financières, performances ou réalisations de Kalray diffèrent significativement des résultats, conditions financières, performances ou réalisations exprimés dans ces déclarations prospectives. Kalray décline toute responsabilité quant à la mise à jour de ces déclarations prospectives. Le présent communiqué et les informations qu'il contient, ne constitue ni une offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation d'un ordre d'achat ou de souscription, des actions Kalray dans un quelconque pays.

[1] Le directoire, faisant usage de la délégation qui lui a été consentie aux termes de la 9ème résolution de l'Assemblée Générale du 20 décembre 2024.

[2] Soit 0,83€ - sur la base de ce cours, l'émission de 3 442 771 actions supplémentaires serait nécessaire pour rembourser le solde des Obligations.

[3] Sur la base du nombre d'actions composant le capital social de la Société soit 10 791 773 actions.

[4] Voir le communiqué de presse de la Société du 5 février 2025.