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Kalray étend son partenariat avec Openchip pour 5 millions d'euros
information fournie par Zonebourse 14/10/2026 à 18:18

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Le spécialiste français des semi-conducteurs et du traitement intensif de données pour l'intelligence artificielle (IA) a officialisé l'extension de son partenariat technologique avec la société espagnole Openchip & Software Technologies S.L. ("Openchip").

Initiée en 2025, cette collaboration stratégique vise à poursuivre le développement conjoint de technologies d'accélération dédiées au calcul haute performance (HPC) et à l'IA. L'accord s'appuie sur la complémentarité des expertises des deux acteurs pour promouvoir des technologies européennes de pointe.

Cette extension représentera un montant de l'ordre de 5 millions d'euros sur les 12 prochains mois. Kalray apportera son ingénierie et son savoir-faire pour la conception de la prochaine génération de puces d'accélération d'Openchip.

Pour Kalray, ce contrat illustre sa capacité à monétiser sa propriété intellectuelle et son expertise technologique au travers de partenariats commerciaux à long terme. Portée par la forte croissance des infrastructures d'IA, la société grenobloise a indiqué qu'elle travaillait activement à répliquer ce modèle auprès d'autres acteurs du secteur.

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