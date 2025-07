KALRAY : BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE CONTRACTE AVEC LA SOCIETE DE BOURSE GILBERT DUPONT

Grenoble - France, le 8 juillet 2025

Au titre du contrat de liquidité confié par la société KALRAY SA à la Société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 30 juin 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d'actions : 42 619

Solde en espèces : 23 532,18 €

Au cours du 1 er semestre 2025, il a été négocié un total de :

ACHAT 286 956 titres 189 227,64 € 2 140 transactions VENTE 269 251 titres 182 469,61 € 1 949 transactions

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 31 décembre 2024, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d'actions : 24 914

Solde en espèces : 30 291,88 €

Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition :

Nombre d'actions : 0

Solde en espèces : 250 000,00 €

ANNEXE

Achats Ventes Nombre de

transactions Nombre de

titres Capitaux en

EUR Nombre de

transactions Nombre de

titres Capitaux en

EUR TOTAL 2 140 286 956 189 227,64 1 949 269 251 182 469,61 02/01/2025 9 1393 1456,26 38 4315 4637,36 03/01/2025 39 7915 6871,75 3 3500 3150 06/01/2025 13 3300 2820,29 35 6819 5870,12 07/01/2025 18 1757 1535,06 21 2140 1887,25 08/01/2025 35 7896 6704,8 8 1312 1139,23 09/01/2025 44 3553 2945,39 43 3938 3333,43 10/01/2025 33 2479 2045,24 28 2974 2501,42 13/01/2025 25 2902 2440,14 24 3310 2838,44 14/01/2025 21 2659 2198,39 23 2990 2493,2 15/01/2025 14 981 812,91 16 1301 1092,31 16/01/2025 14 1064 894,26 26 1242 1055,9 17/01/2025 28 1792 1504,09 13 1076 908,69 20/01/2025 27 2394 1999,32 11 915 771,85 21/01/2025 26 3509 2842,25 10 2550 2076,05 22/01/2025 16 2090 1718,72 27 2256 1888,91 23/01/2025 24 2557 2093,67 26 3879 3229,37 24/01/2025 51 4816 3993,04 32 3381 2877,03 27/01/2025 8 840 697,44 16 2255 1892,71 28/01/2025 9 1408 1167,84 22 1851 1544,06 29/01/2025 14 1228 1022,88 9 1083 909,49 30/01/2025 60 10713 8979,84 47 5846 5033,43 31/01/2025 35 3899 3159,08 35 4388 3583,97 03/02/2025 45 4634 3652,36 17 2787 2269,27 04/02/2025 6 161 124,25 20 2040 1582,69 05/02/2025 10 591 460,14 15 1251 988,73 06/02/2025 61 7080 5017,33 18 3665 2650,45 07/02/2025 30 3999 2469,46 7 1180 731,55 10/02/2025 7 250 198,18 107 19753 14083,89 11/02/2025 33 11811 8851,89 16 3929 3052,16 12/02/2025 15 5465 3488,53 12 1520 987 13/02/2025 16 1378 883,84 17 2075 1347,71 14/02/2025 34 3946 2466,64 8 398 251,3 17/02/2025 24 4801 2806,63 14 3955 2396,09 18/02/2025 9 866 508,95 12 1126 679,48 19/02/2025 3 814 483,47 4 530 315,81 20/02/2025 8 593 355,36 16 1165 702,44 21/02/2025 11 1435 864,51 21 1577 959,33 24/02/2025 2 550 334,7 38 4716 3061,19 25/02/2025 79 14795 9172,01 30 4645 2971,53 26/02/2025 21 1762 1070,32 8 1263 775,43 27/02/2025 16 2271 1367,95 70 12943 8715,59 28/02/2025 35 6647 5291,52 13 865 804,02 03/03/2025 7 870 570,39 7 2050 1413,3 04/03/2025 14 2095 1378,65 44 3800 2707,73 05/03/2025 14 1607 1107,98 9 716 502,4 06/03/2025 20 2670 1769,08 15 1449 990,1 07/03/2025 20 4146 2868,23 46 5598 4093,31 10/03/2025 8 965 663,73 14 1395 988,84 11/03/2025 44 4953 3290,76 15 2703 1813,52 12/03/2025 25 3045 2001,45 6 835 558,48 13/03/2025 27 2761 1786,5 22 2806 1847,08 14/03/2025 2 410 264,9 12 2260 1463,12 17/03/2025 7 1329 867,88 18 1916 1283,2 18/03/2025 14 1317 863,63 13 1550 1028,57 19/03/2025 13 1378 908,15 0 0 0 20/03/2025 3 450 296 16 1640 1084,16 21/03/2025 10 987 650,12 9 989 651,75 24/03/2025 8 1052 695,07 10 910 609,1 25/03/2025 13 1971 1306,95 9 1010 672,42 26/03/2025 14 1638 1081,11 9 1313 872,74 27/03/2025 1 50 33 8 738 488,36 28/03/2025 21 3448 2251,82 3 950 626,9 31/03/2025 34 2951 1862,05 2 150 94,5 01/04/2025 1 150 93 19 2500 1567,72 02/04/2025 5 465 290,99 5 577 364,16 03/04/2025 3 324 206,39 37 8483 5471,93 04/04/2025 31 3714 2291,67 6 1013 631,79 07/04/2025 22 1630 915,3 21 1654 908,17 08/04/2025 5 320 190,48 18 1703 993,37 09/04/2025 3 184 107,77 3 169 100,64 10/04/2025 0 0 0 13 1467 879,29 11/04/2025 7 969 581,82 14 765 463,2 14/04/2025 11 676 409,98 4 210 127,61 15/04/2025 8 520 313,58 11 1101 668,5 16/04/2025 8 1244 753,82 5 464 282,1 17/04/2025 17 2107 1274,7 11 1814 1109,12 22/04/2025 10 2182 1328,03 21 2431 1505,24 23/04/2025 17 2021 1220,25 6 848 514,99 24/04/2025 17 4657 2838,75 11 4997 3083,23 25/04/2025 6 1110 677,51 9 1925 1183,98 28/04/2025 18 2539 1556,4 9 1030 633,66 29/04/2025 14 1351 829,81 12 1483 916,67 30/04/2025 21 3059 1910,55 22 3262 2072,41 02/05/2025 38 4470 2682,45 12 1676 1009,72 05/05/2025 9 870 511,06 18 858 509,68 06/05/2025 8 618 362,24 3 141 83,44 07/05/2025 29 2378 1378,56 19 1295 749,58 08/05/2025 33 2103 1135,01 9 944 496,42 09/05/2025 37 4175 1996,01 16 1699 793,31 12/05/2025 13 1383 656,17 5 1165 567,79 13/05/2025 4 436 207,03 2 13 6,42 14/05/2025 21 1840 839,48 1 111 50,84 15/05/2025 25 2894 1275,92 7 900 406,35 16/05/2025 34 3037 1287,21 27 3535 1527,94 19/05/2025 11 1443 640,24 10 2061 928,93 20/05/2025 26 4131 1772,96 14 1392 604,21 21/05/2025 1 650 273 5 1420 597,13 22/05/2025 1 1000 580 28 9762 5744,36 23/05/2025 12 2169 1130,86 2 500 299 26/05/2025 6 1150 543,15 4 938 487,01 27/05/2025 21 3208 1452,9 6 612 284,34 28/05/2025 37 10338 4527,01 28 3339 1557,98 29/05/2025 2 39 17,1 29 5688 2505 30/05/2025 7 1084 490,84 10 1350 626,4 02/06/2025 16 3266 1507,26 8 3015 1415,24 03/06/2025 11 1593 711,27 13 1284 584,61 04/06/2025 24 3339 1690,54 31 4903 2592,71 05/06/2025 18 1920 975,94 29 2085 1063,56 06/06/2025 30 2404 1191,66 15 1099 562,58 09/06/2025 11 1009 494,61 20 2253 1123,57 10/06/2025 14 1955 976,52 7 1515 775,38 11/06/2025 3 700 350,28 14 1803 917,37 12/06/2025 18 1989 996,89 14 1660 846,6 13/06/2025 18 2195 1093,77 13 1747 890,45 16/06/2025 31 2861 1400,75 10 1110 554,45 17/06/2025 0 0 0 0 0 0 18/06/2025 0 0 0 0 0 0 19/06/2025 0 0 0 0 0 0 20/06/2025 0 0 0 0 0 0 23/06/2025 0 0 0 0 0 0 24/06/2025 0 0 0 0 0 0 25/06/2025 0 0 0 0 0 0 26/06/2025 0 0 0 0 0 0 27/06/2025 0 0 0 0 0 0 30/06/2025 0 0 0 0 0 0

À PROPOS DE KALRAY

Kalray (Euronext Growth Paris - FR0010722819 - ALKAL) est une société de semi-conducteurs « fabless », leader dans une nouvelle génération de processeurs, spécialisés dans le traitement intelligent des données tant au niveau du « Cloud » que du « Edge » (à la périphérie des réseaux). A la pointe de l'innovation, les équipes de Kalray ont développé une technologie unique ainsi que les solutions associées permettant à ses clients d'exploiter au mieux tout le potentiel d'un monde qui repose désormais sur des données massives, disparates et omniprésentes.

Grâce leur architecture « manycore » brevetée, les processeurs intelligents MPPA® de Kalray sont capables de gérer en parallèle – et sans goulets d'étranglement - de multiples flux de données, permettant ainsi aux applications exploitant des quantités massives de données d'être plus intelligentes, plus efficaces et économes en énergie. L'offre de Kalray comprend des processeurs, des cartes d'accélération avec leur environnement logiciel et des systèmes complets, permettant à ses clients de concevoir les meilleures solutions dans des secteurs à forte croissance tels que les data centers modernes, la 5G, l'IA, l'Edge Computing, les véhicules autonomes et bien d'autres.

Essaimage du CEA fondé en 2008, Kalray compte parmi ses investisseurs Alliance Venture (Renault-Nissan-Mitsubishi), Safran, NXP Semiconductors, CEA et Bpifrance. Kalray, c'est la technologie, l'expertise, la passion d'offrir toujours plus : plus pour un monde intelligent, plus pour la planète, plus pour nos clients et les développeurs. www.kalrayinc.com

