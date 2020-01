KALRAY : ACTIVITÉ DE L'EXERCICE 2019 EN FORTE PROGRESSION ET PERSPECTIVES PROMETTEUSES

Coolidge(TM) sur la rampe de lancement :

Vif intérêt de l'industrie lors des premières démonstrations réalisées au CES 2020 ;

Négociations avancées auprès de leaders de l'industrie des serveurs de stockage et de l'industrie automobile ;

Confirmation de production en volume au 2nd semestre 2020 ;

Plusieurs partenariats et collaborations avec des acteurs de premier plan, dont un accord de distribution avec Intron Technology sur le marché chinois ;

Progression de +63% du chiffre d'affaires en 2019 et trésorerie disponible de 15,7 M€ à fin décembre 2019, permettant d'éxécuter la feuille de route ;

Réaffirmation de l'objectif de 100 M€ de revenus en 2022.



Grenoble, le 22 janvier 2020 - Kalray (Euronext Growth Paris : ALKAL), pionnier des processeurs dédiés aux nouveaux systèmes intelligents, fait un point sur son activité du 2nd semestre 2019 (du 1er juillet au 31 décembre 2019) et revient sur les faits marquants de la période.



Éric Baissus, Président du Directoire de Kalray commente : « L'année 2019 a été très importante pour Kalray avec le passage réussi de plusieurs étapes déterminantes. Tout d'abord nous avons finalisé le développement de Coolidge(TM), notre 3ème génération de processeur, présenté pour la première fois au CES début janvier, et dont la production en volume est attendue au 2nd semestre de cette année. Des accords stratégiques ont par ailleurs été mis en place avec des acteurs de premier plan comme NXP, Wistron, 2CRSi ou encore Intron Technology, qui nous permettent à la fois d'accroître notre crédibilité et d'accélérer notre accès au marché pour Coolidge(TM).

Les premières performances obtenues sur Coolidge(TM), l'engouement de l'industrie que nous avons pu mesurer au CES pour ce nouveau processeur, ainsi que les nombreuses discussions en cours, nous confortent dans notre stratégie et notre objectif de réaliser 100 M€ de chiffre d'affaires en 2022. Les premiers signes d'accélération de la croissance, déjà visibles au 2nd semestre 2019, devraient s'intensifier en 2020. Dans cette perspective, nous poursuivons nos efforts de structuration, notamment en matière de recrutements, et continuons par ailleurs à évaluer différentes opportunités de partenariats afin d'accompagner notre développement.

Les récents mouvements de concentration sur notre marché et les discussions avec nos partenaires prouvent à quel point les technologies d'accélération et d'intelligence artificielle constituent un enjeu majeur et critique pour les années à venir et sont au cœur d'un marché au potentiel énorme. Ils confirment la pertinence de notre positionnement et de notre technologie et nous conforte dans nos ambitions de devenir un acteur majeur sur ce marché. »



Succès des premières démonstrations de Coolidge(TM) aux côtés de NXP au CES 2020

Sur le plan technologique, Kalray a présenté pour la première fois son processeur Coolidge(TM), sa 3ème génération de processeurs MPPA® (« Massively Parallel Processor Array »), au salon international CES 2020 de Las Vegas, qui s'est tenu du 7 au 10 janvier 2020.

Quelques semaines seulement après avoir reçu les premiers échantillons, Kalray a fait pour la première fois une démonstration publique de son processeur Coolidge(TM) en collaboration avec NXP Semiconductors, l'un des leaders mondiaux du semiconducteur et partenaire de Kalray depuis un an, dans le cadre d'une application d'intelligence artificielle. Le partenariat stratégique avec NXP vise pour mémoire à fournir une solution sûre et fiable pour les véhicules autonomes. Il permet d'associer la puissance de calcul et la sûreté de fonctionnement des processeurs Kalray à la capacité décisionnelle et au savoir-faire automobile des processeurs NXP au sein de la solution BlueBox de NXP, une plateforme de conduite autonome embarquée.

À ce jour, les performances obtenues sur Coolidge(TM) sont parfaitement en ligne avec les attentes de Kalray. Cette 3ème génération de processeur présente des améliorations majeures dans l'exploitation de la technologie MPPA®: multiplication des performances par x25[1] par rapport à la 2ème génération MPPA®, extension des capacités d'intelligence artificielle, facilité de programmation accrue, interfaces haute performance, etc.

Coolidge(TM) est aujourd'hui au cœur de l'ambition de Kalray, à la fois sur le marché des data centers, en fournissant une réponse aux besoins croissants d'accélération des data centers, et sur le marché de l'automobile, en permettant l'intégration d'une multitude de fonctions critiques sur le même processeur tout en supportant de très hauts niveaux de performance.

La disponibilité générale des échantillons de Coolidge(TM) est prévue pour avril 2020, avant une mise en production en volume attendue au 2nd semestre 2020. Kalray a d'ores et déjà reçu les premières demandes de développements de produits de la part de nombreux clients et prospects dans le domaine des data centers et de l'industrie automobile.



Plusieurs accords stratégiques avec des acteurs de 1er plan

En 2019, Kalray a continué de nouer des partenariats stratégiques avec des acteurs de premier plan, lui conférant une forte visibilité, et confirmant encore une fois son expertise technologique et la pertinence de son positionnement.

En octobre, Kalray a annoncé un partenariat de distribution avec Intron Technology, un des leaders de la distribution de solutions d'électronique automobile, sur le marché chinois afin d'accélérer son accès à ce marché stratégique pour Coolidge(TM).

La société a par ailleurs annoncé une collaboration avec le français 2CRSi, l'un des leaders dans la conception et la fabrication de serveurs hautes performances. La programmabilité des cartes d'accélération de Kalray permet à 2CRSi de bâtir une offre de serveurs facilement configurables qui répond aussi bien aux besoins croissants de flexibilité et de modularité, qu'à la diversité des applications.



Chiffre d'affaires en hausse de +63% en 2019

Au 2nd semestre 2019, le chiffre d'affaires de Kalray s'établit à 810 K€, en augmentation de 78% par rapport au 1er semestre 2019 (455 K€), conformément aux attentes du management. Cette performance porte les revenus sur l'ensemble de l'exercice à 1 265 K€, en hausse de +63% par rapport à l'activité enregistrée en 2018 (775 K€). Ces revenus sont constitués de ventes de cartes, de stations de développement et de licences, ainsi que contrats d'évaluation, de développement et de services auprès de clients en phase d'évaluation et de qualification.





15 recrutements effectués en 2019 et nomination d'un nouveau membre indépendant au Conseil de Surveillance

Comme annoncé, afin d'accompagner la croissance attendue de son activité, Kalray a poursuivi ses efforts d'investissements, notamment en matière de recrutements. La société a ainsi réalisé 15 embauches sur l'exercice 2019, dont 9 au 1er semestre et 6 au 2nd semestre, principalement pour renforcer les équipes de R&D et commerciales. L'effectif global s'établit à 81 personnes fin décembre 2019.

Par ailleurs, Kalray a nommé récemment Erwan Menard, actuellement à la tête du portefeuille de solutions de modernisation de l'infrastructure et des applications de Google Cloud, en qualité de membre indépendant de son Conseil de surveillance. Basé en Californie aux États-Unis, il apportera à Kalray son expertise en matière de technologies de stockage et d'infrastructure réseau pour le Cloud et les data centers, et contribuera à concrétiser les ambitions de l'entreprise sur ces marchés.



15,7 M€ de trésorerie disponible au 31 décembre 2019

Au 31 décembre 2019, la trésorerie disponible s'établit à 15,7 M€ (contre 23,3 M€ au 30 juin 2019), intégrant notamment les dépenses d'investissements liées au lancement de Coolidge(TM) (dont 4 M€ pour le masque de fabrication) au 2nd semestre, compensées par une amélioration du BFR (CIR). Comme attendu par le management, la consommation de trésorerie sur l'exercice 2019 est similaire à celle de l'exercice 2018.

Ce niveau de trésorerie permet à Kalray de poursuivre sa roadmap technologique et son déploiement commercial au-delà de 2020.

Par ailleurs, sur recommandation du Comité des rémunérations, et autorisation du Conseil de surveillance, réuni le 16 janvier 2020, le Directoire, lors de sa réunion du 20 janvier 2020, a fait usage de l'autorisation donnée par l'Assemblée générale mixte des actionnaires de la Société en date du 29 mai 2019 (20ème résolution) et a procédé à l'émission et à l'attribution gratuite de 134 299 actions au profit des membres du Directoire et de salariés de la société Kalray, dont 105 599 actions ont été attribuées en échange de renonciation à l'exercice de 105 599 bons de souscription de parts de créateur d'entreprise attribués précédemment. Cette autorisation a pour objectif de renforcer la rétention du personnel clef de la Société tout en limitant l'effet dilutif pour les actionnaires. Le Conseil de surveillance a également approuvé les modalités d'attribution et d'acquisition de ces actions gratuites, qui seront définitivement acquises par tiers, le premier tiers à l'expiration d'une période de 1 an à compter de la date d'attribution par le Directoire, avec une période de conservation d'un an supplémentaire à compter de l'acquisition définitive, le deuxième tiers à l'expiration d'une période de 2 ans à compter de leur attribution par le Directoire, le troisième tiers à l'expiration d'une période de 3 ans à compter de leur attribution par le Directoire.



Accélération commerciale attendue au 2nd semestre 2020

Pour l'exercice 2020, l'objectif principal de Kalray reste la vente en fort volume des cartes d'accélérations basées sur Coolidge(TM). La phase de forte accélération commerciale est attendue dans le courant du 2nd semestre.

Compte tenu des nombreuses discussions et évaluations commerciales en cours, Kalray maintient son objectif de 100 M€ de chiffre d'affaires en 2022.

Par ailleurs, Kalray évalue constamment les opportunités d'accompagner son développement à long-terme. Ces opportunités impliquent des discussions avec des partenaires industriels ou financiers.







[1] 25 TOPS ("Tera Operations Per Second"). 25 mille milliards d'opérations par seconde à comparer à 1 TOPS pour la 2nd. génération Bostan