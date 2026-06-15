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Kaleon : le Conseil d’administration approuve les modalités du Plan 2026-2028 d’attribution d’actions gratuites qui sera soumis à l’Assemblée générale
information fournie par Boursorama CP 15/06/2026 à 19:15

Approbation du modèle d’organisation prévu par le décret législatif n° 231/2001 et nomination de l’Organe de surveillance

Milan, le 15 juin 2026 – Le Conseil d’administration de Kaleon S.p.A. (« Kaleon » ou la « Société »), société liée à la famille Borromeo et spécialisée dans la valorisation touristique d’un patrimoine artistique, naturel et culturel de premier plan, a approuvé ce jour (i) la proposition soumise à l’Assemblée des actionnaires visant à adopter le plan d’intéressement intitulé « Plan 2026-2028 d’attribution d’actions gratuites » (le « Plan »), destiné aux personnes exerçant les fonctions d’administrateurs exécutifs, ainsi qu’à certains salariés et/ou consultants de la Société et/ou du Groupe (les « Bénéficiaires »), occupant des fonctions stratégiques et importantes pour la réalisation des objectifs de l’entreprise, ainsi que (ii) l’adoption du « Modèle d’organisation, de gestion et de contrôle » établi conformément au décret législatif italien n° 231/2001 (le « Modèle 231 »).

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