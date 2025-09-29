KALA BIO abandonne le développement d'un médicament contre les maladies oculaires après l'échec d'un essai clinique

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
KALA BIO KALA.O a déclaré lundi qu'elle cesserait de développer son traitement expérimental pour un type de maladie oculaire après avoir échoué à atteindre l'objectif principal d'une étude à mi-parcours.
