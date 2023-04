Jusqu’où les actions du luxe peuvent-elles monter en bourse ?

(Crédits photo : Unsplash - Mal Querrer )

Le secteur du luxe décolle à la Bourse de Paris à la suite des très bons résultats et anticipations des KOHL (Kering, L'Oréal, Hermès, LVMH). Café de la Bourse revient dans cet article sur les dernières publications des géants du luxe, les parcours boursiers exceptionnels des actions du luxe, et enfin aux facteurs qui influeront à la hausse ou à la baisse l'industrie du luxe dans les prochaines semaines.

Des ventes records pour LVMH au premier trimestre 2023

LVMH a enregistré des ventes supérieures à 21 milliards d'euros pour le premier trimestre 2023, une augmentation de 17 % par rapport à l'année précédente. C'est inédit pour le groupe LVMH qui bénéficie d'un excellent début d'année malgré un contexte géopolitique et économique incertain.

Cette performance est particulièrement liée à la division mode et maroquinerie de LVMH qui a dépassé les 10 milliards d'euros, en croissance de plus de 18 % par rapport au même trimestre l'années précédente. Les ventes de Sephora ont également grimpé. Enfin, le Duty Free a bénéficié de la reprise des voyages internationaux. Le fleuron du groupe, Louis Vuitton, qui avait généré 20 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2022, effectue un début d'année remarquable, à la suite des récents changements de sa direction. Pietro Beccari, succédant à Michael Burke en février, apporte une nouvelle dynamique à la tête de l'entreprise, tandis que Pharrell Williams, prenant la suite de Virgil Abloh, décédé en novembre 2021, apporte une vision artistique plus innovante.

En janvier, l'action LVMH a dépassé les 400 milliards d'euros de capitalisation boursière, devenant ainsi la première entreprise européenne à franchir ce seuil. Le PDG Bernard Arnault et sa famille sont désormais considérés comme la plus grande fortune mondiale, avec une fortune estimée à 211 milliards de dollars selon Forbes.

Hermès dépasse les attentes

Il n'y a pas de ralentissement non plus pour Hermès. Le groupe français a annoncé la semaine dernière un chiffre d'affaires de 3,4 milliards d'euros pour le premier trimestre, en hausse de 22 % par rapport à l'année précédente, dépassant ainsi les prévisions des analystes qui tablaient sur 3,2 milliards d'euros.

« Le premier trimestre 2023 s'inscrit dans la continuité des bons résultats de 2022 », a salué le président Axel Dumas. « À moyen terme, malgré les incertitudes économiques, géopolitiques et monétaires dans le monde, le groupe confirme un objectif de progression du chiffre d'affaires à taux constant ambitieux », anticipe le groupe Hermès.

« Un très bon nouvel an chinois » a permis à l'Asie (hors Japon) de progresser de 21,8 % par rapport à la même période de l'année précédente. Les ventes d'Hermès en Europe et en Amérique progressent également de 23,9 %.

La demande est si importante sur l'ensemble de ses produits (tels que les vêtements et accessoires en hausse de 33,7 %, la soie et les textiles de 18,4 %, le parfum et la beauté de 6,1 % et l'horlogerie de 23,6 %) qu'Hermès inaugure un nouveau site de maroquinerie dans l'Eure, en plus des quatre autres projets de manufactures en cours, à Tournes-Cliron (Ardennes), Riom (Puy de Dôme), L'Isle-d'Espagnac (Charente) et Loupes (Gironde).

Kering dépassera-t-il les attentes ?

L'autre fer de lance du luxe français, Kering, publiera ses résultats du premier trimestre le 25 avril prochain après la séance boursière.

Le propriétaire de Gucci, Yves Saint Laurent et Bottega Veneta, avait publié en février dernier un chiffre d'affaires de 5,28 milliards d'euros au quatrième trimestre 2022, en baisse de 2 % en données publiées et de 7 % en données comparables par rapport à l'année précédente, à périmètre et taux de change constants.

Kering, très exposé à la situation sanitaire en Chine qui a impacté notamment les ventes de son réseau de boutique en propre de la maison Gucci, devrait bénéficier de la reprise de la demande sur ce premier trimestre sur le marché chinois.

Le marché anticipe donc de bons résultats pour Kering. Reste à savoir si le groupe répondra aux attentes le 25 avril prochain, après une année 2022 quelque peu décevante.

Parcours boursier exceptionnel pour le Luxe, peut-il encore progresser ?

Les très bons chiffres du premier trimestre d'LVMH et d'Hermès ont boosté l'ensemble des actions du secteur du luxe en Bourse la semaine dernière. LVMH a signé un nouveau pic historique à 892,80 euros le vendredi 14 avril à la clôture. L'action LVMH est en hausse de 6,7 % depuis sa publication. L'action Hermès signe elle aussi un plus haut historiques à 1 975 euros le vendredi 14 avril, en hausse de 4,67 % depuis la publication de LVMH. Ce sont toutes les actions des KOHL qui sont dopées par les performances des deux fers de lance de l'industrie du luxe. L'action Kering gagne 3,95 % sur la période, l'action l'Oréal gagne 2 % et l'action Richemont gagne 6,39 %.

Quand on s'intéresse aux perspectives de croissance du luxe, tous les yeux sont naturellement rivés sur le marché chinois. Les KOHL ont clairement bénéficié de la réouverture de la Chine depuis le début d'année 2023 après deux années de péripéties sur le plan sanitaire, mettant à mal la demande des consommateurs chinois. On comprend l'importance du marché chinois quand on sait que la clientèle chinoise pourrait représenter 48 % des achats de produits de luxe à horizon 2025 (Source : Bain, Altagamma, mai 2022).

Avec la Chine, nos champions du Luxe français disposent encore d'un boulevard devant eux pour continuer leur croissance. Il conviendra tout de même de surveiller les récessions – et leur ampleur – sur le marché américain et européen qui pourraient tout de même impacter les résultats 2023 et donc la croissance en bourse des actions du Luxe.

