Jupiter nomme plusieurs gérants de fonds

(NEWSManagers.com) - Jupiter a annoncé une série de promotions au sein de son équipe d' investissements.

Sohil Chotai devient gérant de fonds actions européennes. L' intéressé avait rejoint Jupiter en 2019 pour travailler dans la nouvelle équipe dédiée aux stratégies actions européennes, dirigée par Mark Nichols et Mark Heslop. Il continuera à s' occuper de l' ensemble de la gamme de fonds actions européennes.

David Cameron-Mowat est promu gérant de fonds petites et moyennes capitalisations britanniques. Il a intégré Jupiter en 2020 suite à l' acquisition de Merian Global Investors. Il a été un membre important de l' équipe " smid UK " pendant six ans et continuera à travailler sur cette gamme.

Hilary Blandy a été nommée gérante de fonds obligataires. L' intéressée fait partie de Jupiter depuis 2012. Elle était analyste crédit senior sur la stratégie obligataire flexible mondiale et gérait une partie importante de l' allocation obligataire de la stratégie multi-classes d' actifs de Jupiter.

Enfin, Reza Karim est promu gérant de fonds sur la dette émergente. Il avait rejoint Jupiter en mai 2017 et a contribué à l' évolution de l' offre dette émergente de la société.