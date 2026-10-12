Jupiter lance la stratégie Global Monthly Income Bond

(Zonebourse.com) - Jupiter Asset Management annonce le lancement du Jupiter Global Monthly Income Bond Fund (GMIB) sur plusieurs marchés, dont le Royaume-Uni, l'Europe, les marchés offshore américains et l'Amérique latine. Le nouveau fonds sera géré par Hilary Blandy.

GMIB investit dans le crédit d'entreprise mondial, en associant des obligations investment grade, plus sûres et de meilleure qualité, à du crédit à haut rendement, plus risqué. Il maintient une duration, c'est-à-dire une sensibilité aux taux d'intérêt, modérée. L'objectif est de délivrer un flux de revenus attrayant et régulier, sans fortes variations de valeur lorsque les marchés sont volatils.

Contrairement à de nombreux fonds obligataires flexibles, GMIB est mesuré par rapport à un indice de référence personnalisé spécifique, qui associe des obligations investment grade et à haut rendement de maturité plus courte, émises par des entreprises de pays développés. Cet indice sert de guide à long terme quant au niveau de risque de crédit pris par le fonds et à sa sensibilité aux mouvements des taux d'intérêt.

Cependant, le fonds ne suit pas une approche indicielle pour son allocation d'actifs. Le gérant, en étroite collaboration avec l'équipe élargie de recherche crédit de Jupiter, construit activement un portefeuille de 100 à 150 émetteurs soigneusement sélectionnés. La notation de crédit moyenne pondérée du fonds se situera généralement dans la catégorie investment grade, et l'exposition aux devises étrangères est normalement couverte vers la devise de référence, ce qui limite l'impact potentiel des fluctuations de change sur les rendements.

GMIB, compartiment OPCVM de la SICAV Jupiter Global Fund, est enregistré au Royaume-Uni, en Irlande, en Allemagne, en Autriche, aux Pays-Bas, en Italie, en France, au Luxembourg, en Espagne, au Portugal, au Danemark, en Finlande et en Suisse.

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