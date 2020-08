Jupiter change la politique d' investissement de son fonds finance

(NEWSManagers.com) - Le fonds Jupiter International Financials géré par Guy de Blonay change d' objectif et de politique d' investissement. Il adopte aussi un nouveau nom et devient le Jupiter Global Financial Innovation Fund.

L' idée est de mieux refléter l' évolution du secteur de la finance sur lequel le fonds est spécialisé et les choix actuels du gérant.

" Historiquement, les investissements du gérant ont généralement porté sur des entreprises traditionnelles du secteur des services financiers (par exemple, des banques et des compagnies d'assurance). Cependant, le secteur des services financiers s' est développé pour inclure un nombre croissant d'entreprises qui se concentrent sur l'innovation et les nouvelles technologies dans ce domaine (par exemple, les systèmes bancaires et de paiement mobiles). C'est un thème récurrent qui a constitué un élément central de notre philosophie d'investissement, que nous souhaitons rendre plus clair pour les investisseurs, mais nous n'avons pas l'intention de modifier la manière dont le fonds est géré " , explique la lettre envoyée aux souscripteurs du fonds.

" Nous continuerons à suivre l'évolution de l'innovation dans les services financiers lorsque nous prendrons des décisions d'investissement et nous continuerons à investir dans les composantes traditionnelles du secteur des services financiers, le cas échéant " , ajoute la lettre.

Jupiter annonce aussi le retrait des commissions de performance du fonds. Ces changements prendront effet le 31 octobre 2020.

Le fonds Jupiter International Financials a été lancé le 14 décembre 2009 et affiche un encours de 48,5 millions de livres. Guy de Blonay en est le gérant principal depuis janvier 2015.