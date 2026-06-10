Jupiter AM se renforce dans la péninsule Ibérique

Jupiter AM a dévoilé la nomination de Mercedes Garay au poste de responsable du support au développement commercial pour la péninsule ibérique. Dans ses nouvelles fonctions, elle collabore depuis son arrivée au mois de mai avec l’équipe de la société de gestion basée à Madrid. Elle sera rattachée à William López, responsable pour l’Europe et l’Amérique latine.

Auparavant, Mercedes Garay a commencé sa carrière en 2007 chez la plateforme de distribution de fonds espagnole Allfunds. Pendant plus de 19 ans, elle a occupé de nombreuses fonctions comme responsable des clients du Moyen-Orient et du Portugal ou encore analyste obligataire.

Cette nomination intervient alors que Jupiter AM va célébrer le dixième anniversaire de l’ouverture de son bureau dans la péninsule ibérique. Depuis son arrivée sur ce marché en 2014, le gestionnaire britannique affirme que la région est devenue clé dans la stratégie globale de la société de gestion.

Bastien Boname