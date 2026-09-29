Julius Baer tourne la page des affaires passées avec la fin des procédures de la FINMA

La banque privée suisse a annoncé la clôture de la procédure d'exécution consolidée menée par l'autorité de surveillance des marchés financiers (FINMA). Cette enquête portait sur un événement de crédit majeur survenu dans l'ancienne activité de prêt privé, ainsi que sur des dossiers d'antiblanchiment d'argent liés à certains groupes de clients.

Afin de clore ces litiges, la banque a mis en oeuvre un plan de redressement en concertation avec le régulateur. Elle a décidé de l'arrêt définitif de son activité de prêt privé, de renouveler son conseil d'administration et le comité exécutif et de restructurer l'organisation des risques.

Au niveau financier, la décision de la FINMA s'accompagne d'un allègement des exigences de fonds propres. Le capital CET1 supplémentaire requis passe de 500 à 250 millions de francs suisses, établissant le ratio minimum de CET1 à 9,4%. Avec un ratio de fonds propres CET1 affiché à 18,5% à la fin du mois de juin 2026, la banque conserve une structure financière solide.

Dans le cadre de son cycle stratégique 2026-2028, Julius Baer confirme avoir soumis une demande d'autorisation auprès de la FINMA afin de pouvoir relancer son programme de rachat d'actions.