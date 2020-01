Julius Baer renforce sa présence sur le marché suisse

(NEWSManagers.com) -

La banque privée suisse Julius Baer vient de nommer deux responsables régionaux pour développer ses activités sur le marché suisse. Le 1er janvier dernier, Emmanuel Debons a pris ses fonctions au poste nouvellement créé de " Head of French-speaking Switzerland" (responsable de la suisse romande). Dans le cadre du remaniement régional déjà annoncé, il devient responsable de l' activité private banking de la banque en Suisse romande et de ses succursales respectives de Genève, Lausanne, Sion, Crans Montana et Verbier. La Suisse romande est une région d' importance majeure dans l' activité de la Banque Julius Baer. Elle emploie en effet plus de 500 collaborateurs dans cette partie de la Suisse, marché national inclus.

Emmanuel Debons travaille au sein de la Banque Julius Baer depuis 2014, qu' il avait rejoint en qualité de Head Vaud & Valais et de Responsable de la succursale de Lausanne. Avant cela, il a passé plus de 25 ans dans la division Private Banking d' UBS, en Suisse, à Hongkong, à Londres et à Singapour, et plus récemment en tant que responsable clients UHNW pour la Suisse romande. Dans ses nouvelles fonctions, Emmanuel Debons a également repris la fonction de responsable de la clientèle suisse à Genève.

Egalement depuis le 1er janvier, Ettore Bonsignore a pris ses fonctions au poste nouvellement créé de " Market Head Italy & Ticino" (responsable marché Italie et Tessin). Dans ses nouvelles fonctions, Ettore Bonsignore, qui supervise déjà le marché italien, sera responsable, à partir de Lugano, du développement des activités de la banque dans le Tessin où Julius Baer compte environ 200 collaborateurs.

Ettore Bonsignore a rejoint Julius Baer en octobre 2019 en tant que responsable du marché italien. Il a travaillé précédemment pour PKB Privatbank Lugano, où il était responsable de la division de banque privée et membre du comité exécutif depuis 2016. Auparavant, il a exercé des fonctions de responsable régional à Lugano et en Italie chez Credit Suisse.