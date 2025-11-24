 Aller au contenu principal
Julius Baer en recul sur l'annonce d'une charge
information fournie par Zonebourse 24/11/2025 à 11:07

Julius Baer recule de près de 4% à Zurich après l'annonce par la banque privée, à l'occasion d'un point d'activité, d'une charge pour pertes sur prêts de 149 millions de francs suisses qui sera prise dans ses comptes, au terme de sa revue de crédit.

Cette annonce fait passer au second plan celle d'un record d'actifs sous gestion, qui ont augmenté de 8% depuis la fin juin pour atteindre 520 MdsCHF à fin octobre, grâce à un afflux net d'argent frais vigoureux de 11,7 MdsCHF sur 10 mois.

'La croissance des actifs clients à une marge brute sous-jacente globalement stable s'est traduite par une croissance significative des revenus sur un an, tandis que le levier opérationnel s'est amélioré', souligne l'établissement suisse.

Par ailleurs, Julius Baer fait part de la nomination de Victoria McLean comme directrice de la conformité et membre de son conseil exécutif avec prise d'effet à fin février 2026, sous réserve d'approbation réglementaire finale.

Enfin, le groupe indique renforcer sa présence sur les marchés en forte croissance du Moyen-Orient et de l'Asie, avec l'ouverture d'un nouveau bureau de conseil à Abou Dhabi, en ayant reçu l'approbation réglementaire de principe.

Valeurs associées

JULIUS BAER GRP
56,240 CHF Swiss EBS Stocks -3,86%
