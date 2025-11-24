Julius Baer en recul sur l'annonce d'une charge
Cette annonce fait passer au second plan celle d'un record d'actifs sous gestion, qui ont augmenté de 8% depuis la fin juin pour atteindre 520 MdsCHF à fin octobre, grâce à un afflux net d'argent frais vigoureux de 11,7 MdsCHF sur 10 mois.
'La croissance des actifs clients à une marge brute sous-jacente globalement stable s'est traduite par une croissance significative des revenus sur un an, tandis que le levier opérationnel s'est amélioré', souligne l'établissement suisse.
Par ailleurs, Julius Baer fait part de la nomination de Victoria McLean comme directrice de la conformité et membre de son conseil exécutif avec prise d'effet à fin février 2026, sous réserve d'approbation réglementaire finale.
Enfin, le groupe indique renforcer sa présence sur les marchés en forte croissance du Moyen-Orient et de l'Asie, avec l'ouverture d'un nouveau bureau de conseil à Abou Dhabi, en ayant reçu l'approbation réglementaire de principe.
