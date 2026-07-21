Julius Baer délaissé malgré un bénéfice net record au 1er semestre

(Zonebourse.com) - Julius Baer cède 4% à 70,8 CHF en début de séance à Zurich, après la publication de résultats du 1er semestre pourtant marqués, selon la banque, par "un bénéfice net record, porté par des actifs sous gestion à un niveau historique, une forte activité des clients et une amélioration du levier opérationnel".

La banque privée helvétique a dégagé un bénéfice net ajusté de 673 MCHF au titre du 1er semestre 2026, en hausse de 32% sur un an et supérieur de 4,8% au consensus, selon RBC Capital Markets, qui souligne l'effet positif d'un taux d'imposition de 17,3%. Avant impôt, le bénéfice ajusté s'est établi à 814 MCHF, soit 2,9% de plus que prévu.

Les actifs sous gestion ont augmenté de 5% depuis le début de l'année pour atteindre un niveau record de 547 MdsCHF, portés par la hausse des marchés, les effets de change ainsi que par des afflux nets d'argent frais de 5,7 MdsCHF.

Julius Baer revendique aussi une amélioration de sa marge brute à 87 points de base (pb), contre 83 pb en données sous-jacentes un an auparavant, qu'il explique par une activité des clients exceptionnellement soutenue au 1er trimestre.

Enfin, l'établissement suisse fait état d'une nouvelle amélioration de son levier opérationnel, qui s'est traduite par une baisse du ratio coûts/revenus ajusté à 62,6%, contre 68,2% en données sous-jacentes au 1er semestre 2025.

"Bien que cette publication ait apporté une certaine assurance après le point d'activité décevant des quatre premiers mois, les prévisions de vents contraires persistants pour les afflux nets d'argent frais en 2027, liés à la réduction des risques, soulèvent certaines questions quant à la pérennité de ces tendances", prévient toutefois RBC.

"Le contrôle des coûts a été meilleur que prévu, Julius Baer ayant comptabilisé peu de coûts de restructuration, mais d'autres économies sont également attendues", souligne cependant la banque canadienne, qui maintient son opinion "surperformance" et son objectif de cours de 72 CHF sur Julius Baer.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.