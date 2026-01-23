 Aller au contenu principal
Julien Nègre nommé directeur général de Natixis Interépargne
information fournie par AOF 23/01/2026 à 14:07

(AOF) - Julien Nègre est nommé directeur général de Natixis Interépargne, le métier d’épargne salariale et retraite du groupe BPCE et acteur de l’épargne d’entreprise responsable. Il intègre également le Ccmité exécutif de BPCE et prendra ses fonctions le 1er avril 2026. Âgé de 48 ans, il dispose d'une solide expérience de plus de vingt ans au sein du groupe BPCE.

Il a commencé sa carrière à la Caisse d'Epargne de Midi-Pyrénées, où il a successivement occupé des fonctions de management dans le réseau commercial, la gestion privée, la distribution et la transformation de la banque de détail.

Il a ensuite rejoint la direction du développement des Caisses d'Epargne au sein de BPCE, en tant que directeur du marché gestion privée et banque privée.

Depuis janvier 2022, il est membre du directoire, en charge du pôle banque de détail de la Caisse d'Epargne Loire-Centre.

