Julien Bares et Thomas Andrén rejoignent la direction d'Ubisoft
information fournie par Zonebourse 18/03/2026 à 07:28
Précédemment head of development and portfolio support chez Tencent Games Global, Julien Bares rejoindra Ubisoft en tant que general manager des Maisons de Création 3, consacrée aux expériences live, et 5, dédiée aux expériences casual et mobiles.
Thomas Andrén est nommé general manager du Creative Network , qui réunira un réseau de studios experts au service des Maisons de Création. Il assurera également la direction intérimaire de Massive Entertainment jusqu'à la nomination de son ou sa successeur.
Dans cette nouvelle organisation d'Ubisoft, les équipes sont structurées autour de cinq Maisons de Création opérant de façon indépendante, chacune réunissant des marques offrant des expériences et des genres similaires.
"Forts de leur expertise dans les secteurs du jeu vidéo et de la tech, Julien Bares et Thomas Andrén accompagneront les équipes dans la mise en place du nouveau modèle opérationnel", ajoute l'éditeur de jeux vidéo.
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