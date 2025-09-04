 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
JPMorgan va lancer sa banque en ligne Chase en Allemagne en 2026
information fournie par Reuters 04/09/2025 à 10:11

Un panneau à l'extérieur du siège de JP Morgan Chase & Co à New York

JPMorgan a annoncé jeudi le lancement de sa banque de détail en ligne Chase en Allemagne au cours du deuxième trimestre 2026.

Le géant bancaire américain, qui a déjà lancé en 2021 ses services à destination des particuliers en Angleterre avec son application mobile sous la marque Chase, prépare depuis plusieurs années son entrée sur le marché allemand sans avoir jusqu'ici précisé le calendrier envisagé.

Jamie Dimon, président-directeur général de JPMorgan, avait affirmé au début de l'été au quotidien économique Handelsblat sa volonté d'investir dans le pays : "Nous ne nous concentrons pas seulement sur les grandes entreprises, mais aussi sur les moyennes entreprises, les clients privés fortunés et, à l'avenir, les clients de détail avec notre banque en ligne."

Après avoir lancé sa banque en ligne dans un deuxième pays en Europe avec l'Allemagne, la banque américaine devrait se tourner vers la France où elle a déjà indiqué vouloir lancer Chase à l'horizon 2030.

(Rédigé par Tom Sims, version française Bertrand De Meyer, édité par Blandine Hénault)

