JPMorgan se veut rassurante sur les banques françaises

(AOF) - " Le principal risque pour les profits des banques françaises réside dans la possibilité d'une taxation bancaire motivée par un dérapage budgétaire plus important, " explique JPMorgan dans une note qui leur est consacrée. Si la surtaxe fiscale était prolongée d'une année supplémentaire, l'impact sur le bénéfice serait de 0,9% pour Société Générale (SG), de 1,6% pour BNP Paribas et de 3,3% pour Crédit Agricole en 2026, selon les estimations de la banque américaine.

Pour cette dernière, le problème majeur réside dans le coût des capitaux propres, qui restera élevé à court terme, reflétant l'incertitude politique accrue.

Sur le plan macroéconomique, les analystes jugent " tout à fait gérable " l'impact direct de la crise politique sur les banques françaises. Ils signalent que la France représente de 25% à 30% des revenus de BNP Paribas et environ 40% pour SG & Crédit Agricole. Le marché de détail français représente, lui, de 15% à 30% pour les trois banques. JPMorgan ajoute que la sensibilité du capital aux fluctuations des obligations souveraines est limitée tandis que l'élargissement très limité des spreads de crédit n'a aucun impact sur les bénéfices.

Elle souligne que les expositions des banques françaises aux obligations souveraines sont très diversifiées, la France ne représentant que 12% de l'exposition souveraine de BNP, 25% pour Crédit Agricole et environ 30% pour Société Générale. " Les expositions obligataires ont tendance à être couvertes, " ajoutent les spécialistes.

Selon JPMorgan, le recul de Société Générale représente une opportunité d'achat, étant donné un PER peu élevé de 5,8 et un rendement potentiel de 11% pour 2025-2027 (grâce aux rachats d'actions : 2 milliards en 2026 et 2,5 milliards en 2027).