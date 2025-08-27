 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 753,36
+0,56%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

JPMorgan se veut rassurante sur les banques françaises
information fournie par AOF 27/08/2025 à 16:47

(AOF) - " Le principal risque pour les profits des banques françaises réside dans la possibilité d'une taxation bancaire motivée par un dérapage budgétaire plus important, " explique JPMorgan dans une note qui leur est consacrée. Si la surtaxe fiscale était prolongée d'une année supplémentaire, l'impact sur le bénéfice serait de 0,9% pour Société Générale (SG), de 1,6% pour BNP Paribas et de 3,3% pour Crédit Agricole en 2026, selon les estimations de la banque américaine.

Pour cette dernière, le problème majeur réside dans le coût des capitaux propres, qui restera élevé à court terme, reflétant l'incertitude politique accrue.

Sur le plan macroéconomique, les analystes jugent " tout à fait gérable " l'impact direct de la crise politique sur les banques françaises. Ils signalent que la France représente de 25% à 30% des revenus de BNP Paribas et environ 40% pour SG & Crédit Agricole. Le marché de détail français représente, lui, de 15% à 30% pour les trois banques. JPMorgan ajoute que la sensibilité du capital aux fluctuations des obligations souveraines est limitée tandis que l'élargissement très limité des spreads de crédit n'a aucun impact sur les bénéfices.

Elle souligne que les expositions des banques françaises aux obligations souveraines sont très diversifiées, la France ne représentant que 12% de l'exposition souveraine de BNP, 25% pour Crédit Agricole et environ 30% pour Société Générale. " Les expositions obligataires ont tendance à être couvertes, " ajoutent les spécialistes.

Selon JPMorgan, le recul de Société Générale représente une opportunité d'achat, étant donné un PER peu élevé de 5,8 et un rendement potentiel de 11% pour 2025-2027 (grâce aux rachats d'actions : 2 milliards en 2026 et 2,5 milliards en 2027).

Valeurs associées

BNP PARIBAS
76,6400 EUR Euronext Paris -0,51%
CREDIT AGRICOLE SA
15,5400 EUR Euronext Paris -0,70%
SOCIETE GENERALE
52,2800 EUR Euronext Paris +0,54%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 27/08/2025 à 16:47:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA.

Ainsi, en dépit des liens capitalistiques liant BOURSORAMA à la société émettrice des instruments financiers mentionnés dans cette analyse, le lecteur est informé que Boursorama ne constate aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le patron du Medef Patrick Martin, à Paris, le 30 juillet 2025 ( AFP / Thibaud MORITZ )
    Le Medef tance les décideurs politiques, et met un veto au retour de l'ISF
    information fournie par AFP 27.08.2025 17:04 

    Sautant d'un pied sur l'autre tel un sportif, avant d'entrer sur le court central de Roland-Garros pour son discours d'ouverture de la "REF" au son tonitruant de "Final Countdown", le président du Medef Patrick Martin a tancé mercredi les politiques qui ne savent ... Lire la suite

  • Un car de touristes à Paris, le 13 août 2025 ( AFP / Bertrand GUAY )
    "Une invasion": face au surtourisme, Paris veut moins de cars
    information fournie par AFP 27.08.2025 16:55 

    Au pied de la butte Montmartre à Paris, des dizaines d'autocars déposent et collectent leurs flots de touristes, stationnant en double file ou tournant sur le boulevard. "Une invasion" selon Julie Meynard, riveraine, et des nuisances qui alarment la mairie. A proximité ... Lire la suite

  • Des ouvriers intallent le tapis rouge à la veille de l'ouverture de la 82e Mostra de Venise, le 26 août 2025 ( AFP / Stefano RELLANDINI )
    Venise déroule le tapis rouge au cinéma mondial
    information fournie par AFP 27.08.2025 16:45 

    Grand rendez-vous cinéma de la rentrée, le festival de Venise démarre mercredi avec son lot de stars glamour tout en promettant des œuvres très politiques avec un film sur la mort d'une petite fille à Gaza ou une chronique de l'ascension de Vladimir Poutine vers ... Lire la suite

  • La gauche se trouve confrontée au défi d'incarner une alternative crédible au Premier ministre, mais en étant plus divisée qu'au moment du Nouveau Front populaire il y a un an ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )
    La gauche au défi d'incarner une alternative crédible à Bayrou
    information fournie par AFP 27.08.2025 16:37 

    La gauche, qui a unanimement annoncé qu'elle voterait contre la confiance à François Bayrou le 8 septembre, se trouve confrontée au défi d'incarner une alternative crédible au Premier ministre, mais en étant plus divisée qu'au moment du Nouveau Front populaire ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank