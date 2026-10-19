JPMorgan se montre enfin optimiste sur Intel

En plus du rebond des valeurs technologiques, le fabricant américain de semi-conducteurs bénéficie également d'une note plus encourageante de JPMorgan, qui relève sa recommandation de "sous-pondérer" à "neutre" pour s'adjuger de 3,2%. La banque américaine salue les progrès opérationnels réalisés sous la direction de Lip-Bu Tan, tout en prévenant que le redressement du groupe prendra encore plusieurs années.

Après plusieurs années de scepticisme, JPMorgan commence à revoir son jugement sur Intel. La banque américaine relève sa recommandation sur le fabricant de puces à "neutre", contre "sous-pondérer" précédemment, tout en maintenant son objectif de cours de 85 dollars à horizon décembre 2027.

Cette décision intervient après une correction d'environ 36% du titre depuis son sommet de juin, contre un repli de 20% à 25% pour le secteur des semi-conducteurs.

"Le profil rendement/risque est désormais beaucoup plus équilibré", expliquent les analystes de JPMorgan, qui estiment que leur recommandation négative, initiée en novembre 2022, a largement produit ses effets. Depuis cette date, les indices SMH et SOX ont respectivement surperformé Intel de 65% et 37%, tandis que Broadcom et AMD ont fait mieux de 115% et 148%.

La valorisation du groupe apparaît également plus raisonnable après la récente correction. Intel se négocie désormais autour de 25 fois les bénéfices attendus par JPMorgan pour 2028, contre un multiple moyen de 24 fois pour le secteur. La banque souligne également que les risques de dilution liés aux importantes levées de capitaux réalisées ces derniers mois sont désormais largement intégrés dans les cours.

Les premiers résultats du redressement de Lip-Bu Tan

Au-delà de la correction boursière, JPMorgan met surtout en avant l'amélioration de l'exécution opérationnelle depuis l'arrivée de Lip-Bu Tan à la direction générale du groupe.

"Depuis la nomination de Lip-Bu Tan au poste de directeur général, nous estimons que l'exécution et la compétitivité du groupe sur ses marchés historiques des PC et des centres de données se sont améliorées de manière significative", soulignent les analystes.

Cette amélioration est particulièrement visible dans les processeurs destinés aux centres de données, qui constituent désormais le principal moteur de rentabilité d'Intel. Au deuxième trimestre 2026, la division DCAI a dégagé un résultat opérationnel de 2,5 milliards de dollars, dépassant pour la première fois celui de l'activité dédiée aux PC.

La demande pour les processeurs Granite Rapids reste par ailleurs extrêmement soutenue, tandis que les accords d'approvisionnement à long terme, notamment avec Google, offrent une visibilité commerciale jusqu'en 2027.

Sur le marché des ordinateurs personnels, Intel profite également d'une évolution favorable de son mix produits, les PC intégrant des fonctionnalités d'intelligence artificielle représentant désormais les deux tiers de son activité client. La hausse du coût des composants mémoire pourrait néanmoins peser sur les volumes de PC au cours des prochains trimestres.

Des progrès encourageants dans la fabrication de semi-conducteurs

L'autre motif de satisfaction concerne les activités de fabrication, au coeur de la stratégie de redressement d'Intel. JPMorgan observe une nette amélioration des rendements de production, de la capacité d'industrialisation et de la compatibilité des procédés de fabrication avec les exigences des clients externes.

Le procédé Intel 18A-P est désormais entré en phase de production à risque, tandis que le groupe maintient son calendrier pour le 14A, avec une production à risque prévue au second semestre 2027 avant une montée en production industrielle en 2028.

Les analystes soulignent également les progrès réalisés dans les technologies de packaging avancé, notamment EMIB-T, dont le carnet de commandes se renforce en vue des montées en cadence prévues en 2027.

Ces avancées restent toutefois à confirmer commercialement. Malgré les progrès technologiques, Intel peine encore à s'imposer comme une alternative crédible à TSMC sur le marché de la fonderie pour clients externes. Au premier semestre 2026, cette activité représentait à peine un milliard de dollars de revenus annualisés, contre environ 150 milliards de dollars pour le géant taïwanais.

JPMorgan estime néanmoins que "les fondations technologiques se sont stabilisées", une évolution importante pour un groupe dont les difficultés industrielles ont longtemps pesé sur la compétitivité.

L'intelligence artificielle pourrait soutenir durablement la croissance

L'intelligence artificielle constitue un autre élément central de la réévaluation du dossier. Si Intel reste largement distancé par Nvidia sur le marché des accélérateurs, JPMorgan estime que le développement de l'IA agentique pourrait favoriser une nouvelle phase de croissance pour les processeurs traditionnels.

Contrairement aux modèles d'entraînement massivement dépendants des GPU, les systèmes d'IA agentique mobilisent également d'importantes ressources CPU pour orchestrer les tâches et exécuter les différentes opérations.

"Malgré les inquiétudes à court terme concernant la soutenabilité des investissements dans les infrastructures d'intelligence artificielle, nous pensons que la multiplication des charges de travail liées à l'IA agentique, particulièrement gourmandes en CPU, et les fortes tensions sur l'offre de silicium de pointe devraient continuer à soutenir les révisions à la hausse des bénéfices", expliquent les analystes.

La banque anticipe ainsi une dynamique favorable jusqu'en 2027 et affiche des prévisions de bénéfice par action pour 2028 supérieures d'environ 15% au consensus.

Intel dispose également d'une nouvelle opportunité dans les circuits intégrés personnalisés, ou ASIC, développés notamment pour les grands opérateurs de centres de données. Cette activité approche désormais un rythme de revenus annualisés de 2 milliards de dollars, soit environ trois fois son niveau de l'année précédente, avec une trajectoire potentielle vers les 4 milliards de dollars.

Cette diversification pourrait permettre au groupe de valoriser davantage son portefeuille de propriété intellectuelle, ses compétences dans la conception de systèmes sur puce et ses capacités industrielles.

Un redressement qui reste à confirmer

Malgré cette amélioration de perception, JPMorgan refuse pour l'instant d'adopter une recommandation positive sur Intel. Le groupe continue notamment de perdre des parts de marché face à AMD, aussi bien dans les processeurs pour PC que dans les serveurs.

Depuis novembre 2022, la part de marché d'Intel en valeur dans les processeurs x86 pour serveurs est passée de 77% à 53%, tandis que celle des processeurs pour PC a reculé de 81% à 68%. La banque anticipe encore plusieurs trimestres d'érosion, particulièrement dans les centres de données.

Les analystes attendent donc de nouvelles preuves de compétitivité face aux prochaines générations de processeurs d'AMD, mais également des avancées commerciales tangibles dans la fonderie et les accélérateurs d'intelligence artificielle, notamment autour de la gamme de GPU D-Series, anciennement Crescent Island.

La situation financière demeure enfin un point de vigilance. Intel a levé près de 20 milliards de dollars auprès de différents investisseurs, dont le gouvernement américain, Nvidia et SoftBank, portant son nombre d'actions en circulation d'environ 4,4 à 5,1 milliards en un an. La direction a également prévenu que la génération de trésorerie disponible resterait difficile en 2027 et qu'un nouveau recours aux marchés de capitaux pourrait être nécessaire.

"Le marché devra continuer à faire preuve de patience", résume JPMorgan. Si les progrès réalisés sous Lip-Bu Tan commencent à restaurer la confiance des analystes, la transformation industrielle d'Intel reste un chantier de longue haleine. Le relèvement de recommandation traduit ainsi moins une conviction haussière sur le titre qu'une reconnaissance des premières avancées du groupe après plusieurs années de difficultés.