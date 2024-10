JPMorgan : repli moins important que prévu des profits trimestriels

(AOF) - JPMorgan a publié des résultats en baisse en raison de la forte augmentation des provisions pour créances douteuses. Au troisième trimestre, la banque américaine a enregistré un repli de 2% de son bénéfice net à 12,9 milliards de dollars, soit 4,37 dollars par action. Le consensus s'élève à 3,99 dollars. Les provisions pour créances douteuses ont bondi de 125% à 3,1 milliards de dollars.

Les revenus ont augmenté de 7% à 42,65 milliards de dollars alors que ses revenus d'intérêts ont augmenté de 3% à 23,5 milliards de dollars. Le marché visait 22,8 milliards de dollars de revenus d'intérêts.

JPMorgan prévoit 92,5 milliards de dollars de revenus d'intérêts cette année contre 91 milliards de dollars auparavant.

"Nous suivons de près la situation géopolitique depuis un certain temps, et les événements récents montrent que les conditions sont périlleuses et qu'elles s'aggravent. La souffrance humaine est importante et l'issue de ces situations pourrait avoir des effets considérables sur les résultats économiques à court terme et, plus important encore, sur le cours de l'histoire", a déclaré le PDG, Jamie Dimon.

Avant d'ajouter : "En outre, bien que l'inflation ralentisse et que l'économie américaine reste résiliente, plusieurs problèmes critiques subsistent, notamment d'importants déficits budgétaires, des besoins en infrastructures, la restructuration du commerce et la remilitarisation du monde".

AOF - EN SAVOIR PLUS