JPMorgan remplacera Goldman en tant qu'émetteur de l'Apple Card

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Réécriture avec changement de source)

JPMorgan Chase JPM.N et Apple

AAPL.O ont annoncé mercredi un accord selon lequella banque deviendra le nouvel émetteur de l'Apple Card, en remplacement de Goldman Sachs GS.N , élargissant ainsi la franchise de cartes de crédit de la plus grande banque américaine.

L'accord consoliderait la position de JPMorgan dans le segment des cartes de crédit et marquerait une nouvelle victoire pour le directeur général Jamie Dimon, sous la direction duquel la banque est devenue une force dominante dans la banque de détail et la banque d'investissement.

Selon les estimations, l'opération devrait permettre de transférer plus de 20 milliards de dollarsde soldes de cartes sur la plateforme de Chase une fois qu'elle sera achevée, ont indiqué les deux sociétés.

JPMorgan prévoit d'enregistrer une provision pour pertes de crédit de 2,2 milliards de dollars au quatrième trimestre 2025, liée à l'engagement d'achat à terme du portefeuille.

L'opération est soumise à l'approbation des autorités réglementaires et ne devrait pas être finalisée avant environ deux ans.

Mastercard restera le réseau de paiement pour Apple Card.

Pour Goldman, cette sortie marque une nouvelle étape dans l'abandon de ses ambitions en matière de consommation.

"Cette transaction complète de manière substantielle le rétrécissement de notre champ d'action dans le domaine de la consommation", a déclaré David Solomon, directeur général de Goldman.

La transaction devrait ajouter environ 46 cents par action aux bénéfices de Goldman pour le quatrième trimestre 2025, grâce à la libération de 2,48 milliards de dollars de réserves pour pertes de crédit. Cela sera partiellement compensé par un impact de 2,26 milliards de dollars sur le revenu net lié à la réduction du portefeuille de prêts et aux coûts de résiliation de contrat, ainsi que par 38 millions de dollars de dépenses, a déclaré Goldman Sachs.

Goldman et Apple ont annoncé en 2023 qu'ils mettaient fin à leur partenariat.

Les pourparlers entre JPMorgan et Apple ont commencé en 2024, Goldman Sachs cherchant à dénouer un partenariat qui avait été la pierre angulaire de sa stratégie en matière de services bancaires aux consommateurs.

Lancée en 2019 en partenariat avec Goldman Sachs, la carte de crédit Apple offrait des avantages tels que l'absence de frais et des remises en espèces, mais les difficultés rencontrées par la banque dans le domaine des services bancaires aux consommateurs l'ont amenée à repenser son alliance.

La plus grande banque américaine, JPMorgan Chase, donnera le coup d'envoi de la saison des résultats des banques le 13 janvier, tandis que Goldman Sachs publiera ses résultats le 15 janvier.