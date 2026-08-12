JPMorgan relève son objectif de cours sur L'Oréal

JPMorgan a relevé mercredi son objectif de cours sur L'Oréal, le portant de 365 à 375 euros, dans la foulée de résultats supérieurs aux attentes au titre du 1er semestre.

Dans une note de recherche, la banque d'affaires américaine indique désormais tabler sur une croissance organique de 5,5% pour le groupe de cosmétiques en 2026, contre une précédente estimation de 4,8% tirée par les divisions de produits professionnels ( 10,1%), la beauté dermatologique ( 8,2%), puis le luxe ( 4,9%) et le grand public ( 3,5%).

Au niveau géographique, la dynamique est menée par la zone Asie Pacifique, Moyen-Orient et Afrique ( 11%), l'Amérique du Nord ( 5,3%) et l'Amérique latine ( 6%), l'Europe s'établissant pour sa part à 5% et l'Asie du Nord à 4,1%.

Prévisions de croissance revues à la hausse

Pour ce qui concerne l'exercice 2027, JPMorgan dit anticiper dorénavant une croissance organique de 5%, contre 4,4% auparavant, notamment en tenant compte de l'intégration anticipée de la licence Gucci.

Si elle reconnaît que la dynamique au niveau du chiffre d'affaires s'améliore et surprend favorablement, la firme new-yorkaise préfère rester neutre sur le titre, n'anticipant aucun mouvement de revalorisation faute d'accélération de la croissance des bénéfices, d'autant que l'action se traite déjà avec une prime significative par rapport au secteur, sur la base d'un PER 2027 de 26x et d'un multiple Valeur d'entreprise/Ebitda de 17x.