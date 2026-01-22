JPMorgan réduit ses gains matinaux après que Trump a intenté une action en justice sur des allégations de fermeture de comptes bancaires

22 janvier - ** Les actions de JPMorgan Chase JPM.N ont réduit les gains réalisés plus tôt dans la journée pour s'échanger en hausse de 1,1 % à 305,51 $ ** Le président américain Donald Trump a intenté une action en justice contre JPM.N sur des allégations de fermeture de comptes bancaires, indique la banque dans un communiqué

** L'avocat du président Alejandro Brito a déposé une plainte de 5 milliards de dollars jeudi matin devant le tribunal de l'État de Floride à Miami au nom du président et de plusieurs de ses sociétés d'accueil, selon un rapport de Fox Business

** "Bien que prétendant chérir ces principes, JPMC les a violés en résiliant unilatéralement – et sans avertissement ni recours – plusieurs des comptes bancaires du plaignant", affirme la plainte, selon le rapport.

** "Nous regrettons que le président Trump nous ait poursuivis en justice, mais nous pensons que cette action en justice n'est pas fondée. Nous respectons le droit du président de nous poursuivre et notre droit de nous défendre", a déclaré JPMorgan dans un communiqué

** "JPMC ne ferme pas de comptes pour des raisons politiques ou religieuses. Nous fermons des comptes parce qu'ils créent un risque juridique ou réglementaire pour l'entreprise. Nous regrettons d'avoir à le faire, mais les règles et les attentes réglementaires nous y obligent souvent", a déclaré JPM

** Les actions de JPM ont gagné un peu plus de 34 % en 2025