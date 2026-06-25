JPMorgan redéfinit la course à la succession de Jamie Dimon avec un remaniement de sa direction

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* Bouleversements dans la course à la succession de Dimon, qui fait le plus parler d’elle à Wall Street

* Le directeur général Dimon avait déclaré en février qu’il comptait rester à la tête de JPMorgan encore quelques années

* Le départ à la retraite de Lake place Petno et Rohrbaugh en tête de la course, selon Wells Fargo

par Manya Saini et Nupur Anand

JPMorgan Chase JPM.N a bouleversé jeudi la course à la succession du directeur général de longue date Jamie Dimon, en promouvant les cadres internes Doug Petno et Troy Rohrbaugh au poste de coprésidents, tout en annonçant le départ à la retraite de la cadre supérieure Marianne Lake, qui était largement considérée par Wall Street comme l’une des principales candidates au poste.

Ces changements à la tête de l’entreprise réduisent le cercle des cadres supérieurs longtemps considérés comme les successeurs du charismatique Jamie Dimon, qui, après deux décennies à la tête de l’entreprise, exerce sur Wall Street une influence sans pareille. Ses opinions sur l’économie, la réglementation et les marchés financiers sont suivies de près tant par les investisseurs que par les décideurs politiques. La question du successeur éventuel de Dimon est, depuis des années , l’un des sujets de transition les plus débattus dans le monde des affaires américain.

JPMorgan a annoncé jeudi que M. Rohrbaugh deviendrait directeur général de la division « Consumer and Community Banking », en remplacement de Mme Lake, qui prendra sa retraite après plus de 25 ans au service de l'établissement bancaire.

M. Petno deviendra directeur général de la banque commerciale et d’investissement.

« Les changements annoncés aujourd’hui marquent une étape importante dans le processus mûrement réfléchi de notre conseil d’administration concernant la planification de la succession et le développement de nos principaux dirigeants », a déclaré Dimon.

L'action JPMorgan était en hausse de 2% en fin de matinée.

LE DÉPART DE LAKE EST UNE SURPRISE Mme Lake avait été citée par les analystes et dans les médias comme une candidate potentielle au poste de directeur général, aux côtés d’une autre cadre chevronnée, Jennifer Piepszak, qui s’était retirée de la course l’année dernière et avait été nommée directrice des opérations. Son départ a laissé les analystes et les investisseurs perplexes.

« Il est très surprenant que Mme Lake n’ait pas été choisie. On avait le sentiment que JPMorgan pourrait être une nouvelle banque dirigée par une femme, mais cela a désormais peu de chances de se produire », a déclaré Walter Todd, directeur des investissements chez Greenwood Capital Management, qui détient des actions de JPMorgan.

Les investisseurs se demandent déjà si elle pourrait décrocher un poste de direction dans une autre banque ou une autre société financière. « Il ne serait pas surprenant qu’elle rejoigne une banque concurrente d’ici quelque temps. Citi a recruté plusieurs cadres supérieurs et est en pleine croissance; elle pourrait constituer une prochaine étape potentielle pour Mme Lake », a déclaré Brian Mulberry, gestionnaire de portefeuille chez Zacks Investment Management, qui détient des actions de JPMorgan.

Au cours de son passage chez JPMorgan, Mme Lake a occupé les fonctions de directrice générale des crédits à la consommation de la banque, ainsi que celles de directrice financière.

Elle et Mme Piepszak faisaient partie des dirigeants qui ont supervisé l’intégration de la First Republic Bank, en faillite, après son rachat par JPMorgan l’année dernière. Il s’agissait de la première acquisition de cette envergure pour JPMorgan depuis ses rachats de Bear Stearns et de Washington Mutual pendant la crise financière.

« Elle (Lake) a été une partenaire et une amie exceptionnelle et a consacré sa carrière à défendre nos collaborateurs et nos clients », a écrit Dimon dans une note adressée aux employés.

La banque a également accordé à Petno et Rohrbaugh des primes de fidélisation exceptionnelles de 30 millions de dollars chacun, tandis que Piepszak et Mary Erdoes, qui restera directrice générale de la gestion d’actifs et de patrimoine, ont chacune reçu 20 millions de dollars.

« Les deux coprésidents deviennent les favoris », ont écrit dans une note les analystes de Wells Fargo, dirigés par Mike Mayo. La société de courtage a toutefois ajouté qu’elle n’excluait pas la candidature de Piepszak, du directeur financier Jeremy Barnum, voire d’un candidat externe, même si elle s’attend à ce que la banque privilégie un successeur issu de ses rangs.

L'ÈRE DIMON

Dimon est devenu directeur général de JPMorgan en janvier 2006 et a pris les fonctions de président du conseil d’administration un an plus tard.

Sous sa direction, la banque s’est hissée au sommet de Wall Street, tant en termes d’actifs que de valeur boursière. JPMorgan affiche désormais une capitalisation boursière de plus de 890 milliards de dollars, éclipsant la valeur combinée de ses deux principaux rivaux, Bank of America et Citigroup.

Depuis qu’il est devenu directeur général, le cours de l’action a progressé de près de 750%, dépassant de loin la hausse de 480% enregistrée par l’indice S&P 500.

Son rayonnement alimente des spéculations récurrentes selon lesquelles il pourrait un jour occuper un poste de haut niveau à Washington, tel que celui de secrétaire au Trésor. Il n’y a pas de calendrier précis concernant le départ de Dimon, et celui-ci a souvent réaffirmé que le conseil d’administration se concentrait sur la planification de la succession, avec un groupe de cadres « extrêmement » qualifiés prêts à prendre la relève à terme.

Ebrahim Poonawala, analyste chez Bank of America, a déclaré que les événements de jeudi indiquaient que Dimon resterait directeur général pendant encore plusieurs années.

« M. Dimon s’est montré très impliqué dans tous les aspects de la gestion de la banque et, selon nous, il est le mieux placé pour piloter l’entreprise à travers une période où le secteur bancaire devrait connaître des changements rapides, dans le sillage de l’adoption de l’intelligence artificielle et des technologies liées aux actifs numériques », a-t-il écrit.

La banque a régulièrement muté des cadres supérieurs entre ses divisions clés dans le cadre de sa stratégie de développement du leadership, exposant ainsi les dirigeants à un large éventail d’activités et les positionnant en vue d’une éventuelle succession au poste de directeur général.

« Je resterai directeur général pendant quelques années, puis peut-être encore quelques années en tant que président exécutif, en fonction de la décision du conseil d’administration », avait déclaré Dimon en février, lors de la journée des investisseurs de la banque.