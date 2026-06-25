Des supporters de l'Equateur se mettent sur la gueule avant le match contre l'Allemagne
Football unites the world , mais pas forcément les habitants d’un même pays.
Super ambiance à Time Square en marge du match entre l’Equateur et l’Allemagne (coup d’envoi ce jeudi soir à 22 heures). Alors que La Tri est condamnée à gagner contre la Nationalmannschaft pour espérer passer au prochain tour, des supporters équatoriens en sont venu aux mains sur la célèbre place new-yorkaise.…
JD pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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