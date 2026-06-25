Des supporters de l'Equateur se mettent sur la gueule avant le match contre l'Allemagne

Des supporters de l'Equateur se mettent sur la gueule avant le match contre l'Allemagne

Football unites the world , mais pas forcément les habitants d’un même pays.

Super ambiance à Time Square en marge du match entre l’Equateur et l’Allemagne (coup d’envoi ce jeudi soir à 22 heures). Alors que La Tri est condamnée à gagner contre la Nationalmannschaft pour espérer passer au prochain tour, des supporters équatoriens en sont venu aux mains sur la célèbre place new-yorkaise.…

JD pour SOFOOT.com