Guy Stéphan : « J’ai la sensation que je ne suis pas à ma place »

Good Guy.

« D’abord j’ai une pensée très forte pour Didier et sa famille , a déclaré Guy Stéphan en conférence d’avant-match d’un France-Norvège (vendredi 21h) décisif pour le classement du groupe I. On est très affectés par ce qui lui arrive, et on le serait à moins. J’ai la sensation que je ne suis pas à ma place, là, devant vous. Ma place elle est sur le terrain d’entraînement à mettre le matériel et attendre que les joueurs arrivent. Il faut assurer. Il se trouve qu’on est dans une situation cruelle. Didier m’a appelé tôt le matin (mardi, NDLR) . Je suis allé le voir dans sa chambre et il m’a annoncé la mauvaise nouvelle. Très rapidement il m’a demandé de conduire le groupe jusqu’à ce qu’il revienne, c’est à dire samedi ou la nuit de vendredi à samedi. J’ai beaucoup d’échanges avec lui, encore il y a quelques minutes. Ce sera le cas jusqu’au match, même si demain c’est le jour des obsèques, donc une journée particulière. Je vais m’efforcer de rendre une situation difficile la plus normale possible. » …

TD, à la Bentley University pour SOFOOT.com