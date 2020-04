Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client JPMorgan recrute chez Citigroup pour étoffer sa direction à Paris, selon des sources Reuters • 28/04/2020 à 07:30









JPMORGAN RECRUTE CHEZ CITIGROUP POUR ÉTOFFER SA DIRECTION À PARIS, SELON DES SOURCES LONDRES (Reuters) - JPMorgan mise sur une femme pour prendre la tête de sa banque d'investissement en France alors que le groupe cherche à renforcer son leadership sur l'un des marchés en Europe les plus affectés par l'épidémie de coronavirus, a appris lundi Reuters de deux personnes au fait de la question. Les deux sources ont déclaré que JPMorgan a recruté Maja Torun, co-directrice de la banque d'investissement de Citigroup en France, pour occuper un rôle similaire. Aucun commentaire n'a été obtenu auprès de JPMorgan et de Citigroup. (Pamela Barbaglia; version française Jean Terzian)

Valeurs associées CITIGROUP NYSE +7.98% JPMORGAN CHASE NYSE +4.08%