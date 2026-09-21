JPMorgan prévoit une hausse des opérations de fusions-acquisitions à l'international menées par des entreprises indiennes, celles-ci cherchant à sécuriser leurs chaînes d'approvisionnement

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par Ira Dugal et Vibhuti Sharma

JPMorgan Chase JPM.N s'attend à ce que davantage d'entreprises indiennes se tournent vers les fusions-acquisitions à l'étranger afin de sécuriser leurs chaînes d'approvisionnement clés face à une situation géopolitique instable qui a conduit à l'utilisation, à des fins stratégiques, de ressources essentielles telles que les minerais critiques.

Les fusions-acquisitions à l'international menées par des entreprises indiennes ont connu une année faste, a déclaré Paul Uren, responsable des services bancaires d'investissement pour la région Asie-Pacifique au sein de la banque de Wall Street, lors d'un entretien accordé à Reuters à Mumbai.

“De nombreuses entreprises indiennes disposent de solides moyens financiers pour réaliser des acquisitions et ont également accès aux marchés des capitaux, qu’il s’agisse de fonds propres ou de dette. On continuera donc à observer ce phénomène”, a déclaré M. Uren.

“Nous serons actifs dans la recherche d’opportunités allant dans ce sens.”

Selon les données de JPMorgan, le volume total des fusions-acquisitions en Inde a franchi la barre des 100 milliards de dollars au premier semestre 2026, avec 680 opérations. Les opérations à l’international ont déjà atteint près de 24 milliards de dollars depuis le début de l’année et sont en passe d’atteindre un niveau record.

Parmi les opérations annoncées cette année figure celle de Sun Pharmaceuticals SUN.NS visant à acquérir le laboratoire pharmaceutique américain Organon & Co OGN.N dans le cadre d’une transaction entièrement en numéraire évaluée à 11,75 milliards de dollars, dette comprise. JPMorgan a joué le rôle de conseiller pour cette opération, dont la finalisation est prévue début 2027.

Les entreprises indiennes mènent actuellement des discussions pour s’assurer des approvisionnements en énergie et en minéraux stratégiques dans le cadre d’accords de libre-échange. Dans le cadre des négociations commerciales avec le Canada, par exemple, plusieurs entreprises sont en pourparlers pour investir dans des projets liés au GNL et aux minéraux stratégiques, a déclaré le ministre canadien du Commerce ce week-end.

“Plusieurs facteurs sont à l’origine de cette dynamique. La résilience de la chaîne d’approvisionnement en est un”, a déclaré M. Uren.

L'INDE RATTRAPE SON RETARD EN MATIÈRE D'ECM

L'Inde, qui a connu une forte augmentation des introductions en bourse au cours des deux dernières années, a vu son activité ralentir cette année en raison de la faiblesse des marchés secondaires et de la baisse des valorisations.

Au 21 septembre de cette année, des introductions en bourse d’une valeur totale de 9,9 milliards de dollars, portant sur 194 entreprises, avaient été menées à bien, contre 21,8 milliards de dollars pour l’ensemble de l’année 2025, selon les données de LSEG.

Deux introductions en bourse de grande envergure, notamment l'offre de 2,3 milliards de dollars de la NSE et la vente d’actions de 3,8 milliards de dollars de Reliance Jio Platforms, devraient stimuler l’activité, a déclaré M. Uren.

“L'Inde connaîtra finalement une très bonne année sur les marchés des capitaux propres si l'on tient compte de ces opérations.”

Pour l’instant, l’activité est plus soutenue dans d’autres parties de la région Asie-Pacifique: la Chine et Hong Kong ont enregistré une hausse de 53 % des volumes, tandis que la Corée du Sud et Taïwan ont également connu une augmentation significative, a indiqué M. Uren.

“Nous sommes en effet très confiants et convaincus que cette tendance sera durable. La raison en est que parmi ces entreprises figurent de nombreux véritables leaders de leur secteur”, a-t-il déclaré.

“Une grande partie de leurs activités revêt une importance mondiale; elles ont bâti des entreprises exceptionnelles; et elles suscitent un vif intérêt à l’échelle mondiale.”