JPMorgan prévoit que les activités de banque d'investissement et de transactions afficheront d'excellents résultats au troisième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

par Arasu Kannagi Basil et Nupur Anand

JPMorgan Chase JPM.N prévoit une forte croissance des commissions de banque d’investissement et des revenus de transactions au troisième trimestre, a déclaré mardi le coprésident Doug Petno lors d’une conférence destinée aux investisseurs.

L'action de la plus grande banque américaine a effacé ses pertes antérieures et a clôturé en hausse d'environ 0,7%, ces commentaires ayant apaisé les craintes après que les prévisions décevantes de Bank of America BAC.N , publiées lundi, eurent déclenché une vague de ventes sur les titres des grandes banques américaines.

S'exprimant lors de la Barclays Global Financial Services Conference, M. Petno a indiqué que les commissions de la banque d'investissement et les revenus des marchés devraient afficher une hausse comprise entre « le milieu et le haut de la fourchette des 10 % » au troisième trimestre.

L’activité de transactions est soutenue et JPMorgan constate une vigueur généralisée dans ses activités de banque d’investissement et de marchés, a ajouté M. Petno.

“Nous avons entamé ce trimestre avec un solide carnet de commandes qui se maintient. J’ai évoqué la confiance de la direction et du conseil d’administration, qui est le moteur d’une activité de fusions-acquisitions extrêmement intense. Elle n’a jamais été aussi forte depuis longtemps”, a-t-il déclaré.

Les commissions de la banque d’investissement de JPMorgan ont bondi de 30% au deuxième trimestre par rapport à l’année précédente, tandis que les revenus des marchés ont grimpé de 35%.

Les clients font preuve d’une résilience incroyable et parviennent à voir au-delà de la volatilité des marchés et du brouillard d’incertitude, ce qui reflète la diversité et la solidité de l’économie américaine, a déclaré M. Petno.

Wall Street suit de près cette conférence sectorielle pour recueillir les commentaires des grandes banques américaines sur les projets de transactions en cours et les dernières informations concernant la santé des consommateurs.

Interrogé sur les acquisitions envisagées par JPMorgan, M. Petno a répondu que la banque était constamment à l’affût, mais que la barre était “très haute” pour les opportunités de croissance externe.

“Nous sommes prêts à procéder à des acquisitions de manière opportuniste. Nous avons en quelque sorte une liste d’objectifs si cela s’avère judicieux, mais à la bonne valorisation en cas de perturbation du marché”, a déclaré M. Petno.

JAMIE DIMON NE SE RETIRE PAS

En juin, JPMorgan a promu deux cadres dirigeants, Petno et Troy Rohrbaugh, au poste de coprésidents, dans le cadre d’un remaniement de sa direction visant à mettre en place un nouveau plan de succession .

Le directeur général de JPMorgan, Jamie Dimon, ne se retire pas, a déclaré M. Petno, ajoutant qu’il était toujours aussi actif et présent en permanence sur les marchés.

“L’entreprise est grande. Nous nous développons rapidement. Nous avons de très grands projets, de grandes ambitions. Troy et moi avons donc beaucoup à faire pour lui donner les moyens de nous épauler en tant que dirigeants”, a déclaré M. Petno.

M. Petno et M. Rohrbaugh étaient auparavant co-directeurs généraux de la banque commerciale et d’investissement de JPMorgan.

“Nous avions un partenariat très efficace en tant que co-directeurs de la CIB. La mobilité est une chose fantastique quand on promeut quelqu’un et qu’on le fait évoluer au sein de l’entreprise”, a déclaré M. Petno.