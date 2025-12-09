 Aller au contenu principal
JPMorgan prévoit des dépenses plus élevées que prévu pour 2026
information fournie par Reuters 09/12/2025 à 20:11

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Refonte du paragraphe 1 avec les dépenses; ajout de détails au paragraphe 2, d'estimations au paragraphe 3 et d'actions au paragraphe 4)

JPMorgan Chase JPM.N s'attend à ce que les dépenses grimpent à environ 105 milliards de dollars en 2026, en grande partie en raison de la croissance et des coûts liés au volume, a déclaré mardi Marianne Lake, responsable des services bancaires aux consommateurs et aux collectivités.

S'exprimant lors de la Goldman Sachs Financial Services Conference à New York, Mme Lake a déclaré que les investissements stratégiques seraient le deuxième facteur le plus important de l'augmentation des dépenses, l'unité de services bancaires aux consommateurs et aux collectivités représentant une grande partie de cette croissance des dépenses.

Les analystes s'attendent en moyenne à ce que les dépenses de JPMorgan s'élèvent à 100,84 milliards de dollars l'année prochaine, selon les données de LSEG.

Les actions de JPMorgan ont chuté de 4,3 %, ce qui les place sur la voie de la plus forte baisse en une journée depuis le 4 avril.

Mme Lake a indiqué que les revenus de la banque d'investissement devraient augmenter d'un pourcentage inférieur à un chiffre au quatrième trimestre, tandis que les revenus des marchés devraient augmenter d'un pourcentage dans la partie basse des deux chiffres au quatrième trimestre.

Elle a ajouté que l'environnement était plus constructif pour les fusions et acquisitions bancaires qu'il ne l'avait été.

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

JPMORGAN CHASE
302,005 USD NYSE -4,21%
