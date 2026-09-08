JPMorgan nomme les responsables des activités de banque d'investissement dans le secteur technologique pour les régions APAC et EMEA aux postes de co-directeurs internationaux

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JPMorgan Chase & Co JPM.N a nommé ses responsables des services bancaires d’investissement dans le secteur technologique pour les régions Asie-Pacifique et EMEA aux postes de codirecteurs des services bancaires d’investissement internationaux dans le secteur technologique, selon une note interne publiée par la société et consultée mardi par Reuters.

Voici quelques détails:

* Mark Fiteny, responsable des activités “Technologie, médias et télécommunications” pour l’Asie-Pacifique (APAC TMT) et des services bancaires d’investissement dans la nouvelle économie, ainsi que Matt Gehl, responsable des services bancaires d’investissement dans le secteur technologique pour la région EMEA, ont été nommés codirigeants de la division internationale des services bancaires d’investissement dans le secteur technologique, selon cette note de service.

* Ces nominations ont été confirmées par un porte-parole de la société.

* Fiteny et Gehl apportent chacun plus de deux décennies d’expérience et, dans le cadre de leurs nouvelles fonctions, accompagneront les clients du secteur technologique de la banque à l’échelle mondiale.

* La banque a également nommé Pieter Himpe, actuellement responsable des services Internet et technologiques pour la région EMEA au sein de sa division de banque d’investissement technologique, au poste de codirecteur de la banque d’investissement technologique pour la région EMEA, aux côtés du banquier chevronné Bill Hutchings.

* M. Gehl restera basé à Londres et M. Fiteny à Hong Kong.