JPMorgan nomme Eleni Skoura à la tête de Chase Allemagne, selon une note interne

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JPMorgan Chase JPM.N a nommé Eleni Skoura à la tête de ses activités Chase en Allemagne, en remplacement de Daniel Llano Manibardo, selon une note de service consultée jeudi par Reuters.

Mme Skoura prendra ses fonctions le 1er janvier et rendra compte à M. Manibardo, qui prendra la tête de la division internationale de banque de détail de la banque au début de l'année prochaine, précise la note.

Voici quelques détails supplémentaires:

* Mme Skoura occupait auparavant le poste de directrice de la banque de détail chez ING Roumanie et possède plus de deux décennies d’expérience dans le secteur bancaire international, ayant notamment occupé des fonctions de direction chez Garanti Bank et Piraeus Bank, précise la note de service.

* Elle supervisera la poursuite de l’expansion de Chase en Allemagne, notamment le déploiement d’un nouveau portefeuille de produits.

* M. Manibardo supervisera l’expansion vers d’autres marchés européens et restera membre du conseil d’administration de J.P. Morgan SE, l’entité européenne de la banque basée à Francfort qui gère Chase en Allemagne.

* La division internationale de la banque de détail comprend les activités de banque de détail numérique sous la marque Chase en Allemagne et au Royaume-Uni, ainsi que le gestionnaire de patrimoine numérique J.P. Morgan Personal Investing au Royaume-Uni.

* JPMorgan doit publier ses résultats du troisième trimestre la semaine prochaine.