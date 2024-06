JPMorgan maintient ses prévisions sur le cours du baril de Brent

(AOF) - JPMorgan ne modifie pas son opinion sur les cours de l'or noir : la banque américaine prévoit que le pétrole Brent atteindra une moyenne de 84 dollars le baril au troisième trimestre et 90 dollars en août-septembre, car elle pense que la demande mondiale dépassera l'offre au cours du trimestre d'été. Elle explique que les indicateurs concernant la demande semblent solides, en particulier sur le marché américain, qui est très important. Dans le même temps, le pic de la demande de pétrole brut émanant des raffineries est désormais bien installé et devrait durer jusqu'au mois d'août.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Pétrole et parapétrolier

Copyright 2024 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.