JPMorgan : le chiffre d'affaires du 4ème trimestre en hausse, les actions en baisse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 janvier - ** Les actions de JPMorgan JPM.N ont baissé de 2% lundi, sous-performant lors d'un mouvement de vente généralisé du secteur financier, lors de la dernière séance avant la publication du rapport sur les résultats du T4, qui doit lancer la saison des résultats avant l'ouverture du marché mardi

** Wall Street prévoit que JPM, la plus grande banque américaine, publiera un BPA ajusté de 5,00 $ contre 4,81 $ au T4 2024 sur des revenus de 46,20 milliards de dollars contre 43,74 milliards de dollars l'année précédente, selon les dernières données de LSEG ** Sur une base "telle que rapportée", le BPA du T4 de JPM devrait tomber à 4,35 $ après avoir déclaré la semaine dernière qu'il reconnaîtrait une provision de 2,2 milliards de dollars pour les pertes de crédit alors qu'il devient le nouvel émetteur de cartes de crédit d'Apple ** Le rachat de la carte Apple intervient alors que l'administration Trump cherche à plafonner les taux d'intérêt des cartes de crédit à 10%, ce qui fait baisser le secteur financier S&P 500 .SPSY de ~1% le lundi ** Le revenu net d'intérêts de JPM au 4ème trimestre (NII) devrait augmenter à 24,82 milliards de dollars contre 23,35 milliards de dollars il y a un an et, d'une manière générale, la croissance des bénéfices au 4ème trimestre pour les plus grandes banques américaines devrait être alimentée par l'augmentation des revenus de la banque d'investissement à mesure que la conclusion d'accords s'accélère.

** Au cours des 8 derniers trimestres, JPM a battu le consensus de la rue pour le chiffre d'affaires à chaque fois, tandis que le BPA n'a manqué qu'une seule fois, de 8,5 % au quatrième trimestre 2023

** JPM s'est échangé pour la dernière fois à 322,40 $ contre une prévision médiane de 336 $, selon LSEG, qui a révélé 26 notations d'analystes: 2 " achat fort ", 13 " achat ", 9 " maintien ", 1 " vente " et 1 " vente forte "

** Les actions de JPM sont à peine plus élevées depuis le début de l'année, après avoir augmenté de 34,4 % en 2025, alors que le Dow Industrials .DJI a augmenté de 3 % depuis le début de l'année **Les options sur JPMimpliquent une variation de 3,8 % pour les actions, dans un sens ou dans l'autre, d'ici vendredi, selon les données de Trade Alert; c'est plus que la variation moyenne de l'action de 2,7 % le jour des résultats au cours des huit derniers trimestres