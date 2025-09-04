JPMorgan lancera sa banque de détail numérique Chase en Allemagne au cours du deuxième trimestre de 2026

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

JPMorgan Chase JPM.N a déclaré jeudi qu'il lancerait sa banque de détail numérique Chase en Allemagne au cours du deuxième trimestre de 2026.

Cet effort marque une avancée audacieuse sur le marché bancaire encombré de la plus grande économie d'Europe.