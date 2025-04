JPMorgan : Jamie Dimon, plus vite la question des droits de douane sera résolue, mieux ce sera

(AOF) - Dans une lettre aux actionnaires, le PDG de JPMorgan, Jamie Dimon a prévenu que les tarifs douaniers mis en place par l'administration Donald Trump allaient " ralentir la croissance " et alimenter l'inflation. La question de savoir s'ils vont provoquer une récession reste cependant " ouverte ".

" De nombreuses incertitudes entourent la nouvelle politique tarifaire : les mesures de rétorsion potentielles, y compris sur les services, de la part d'autres pays, l'effet sur la confiance, l'impact sur les investissements et les flux de capitaux, l'effet sur les bénéfices des entreprises et l'effet possible sur le dollar américain " a détaillé le dirigeant.

Pour ce dernier, " plus vite cette question sera résolue, mieux ce sera, car certains des effets négatifs s'accumulent au fil du temps et seraient difficiles à inverser ".

Ce qui préoccupe le plus Jamie Dimon, c'est l'impact de la nouvelle politique tarifaire sur les alliances économiques à long terme de l'Amérique.