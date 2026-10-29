JPMorgan initie le suivi de Palantir à surpondérer, objectif 262 dollars

JPMorgan a initié jeudi le suivi du titre Palantir avec une recommandation surpondérer et un objectif de cours de 262 dollars à horizon décembre 2027, une cible faisant apparaître un potentiel de progression de plus de 30% par rapport aux cours actuels.

Dans une note, la banque d'affaires salue l'émergence d'un leader "disruptif" dans le domaine de l'intelligence artificielle, jugé à même de sécuriser les outils numériques et les moyens de production modernes des entreprises.

Les analystes soulignent que Palantir génère d'ores et déjà un retour sur investissement tangible pour ses clients en s'appuyant sur sa plateforme logicielle qui permet de transformer en profondeur leurs opérations et leurs processus métiers, avec pour effet une accélération de sa dynamique commerciale.

La firme new-yorkaise souligne que cette trajectoire s'inscrit dans un contexte où la demande pour la "souveraineté en matière d'IA" connaît une accélération marquée.

Un avantage concurrentiel majeur

Selon JPMorgan, cette souveraineté dépasse maintenant le simple cadre du contrôle des données brutes pour englober la logique opérationnelle, la propriété intellectuelle, les processus industriels, les résultats décisionnels ainsi que les exigences de sécurité critique.

Sur le plan boursier, la banque juge que la valorisation actuelle du spécialiste de l'IA prédictive reste raisonnable au regard de ses fondamentaux singuliers, qui associe à la fois hypercroissance et rentabilité déjà établie, tout en conservant un fort potentiel de rupture sur ses marchés cibles.

En dépit de sa taille déjà critique, Palantir a d'ailleurs signé au cours du dernier trimestre une accélération de la croissance de ses revenus pour le douzième trimestre consécutif, tout en continuant d'accroître ses marges, fait-elle valoir, estimant que l'entreprise conserve une marge de manoeuvre significative si la qualité d'exécution opérationnelle se maintient à ce niveau.

A ce titre, JPMorgan indique avoir placé l'action sous surveillance positive (Positive Catalyst Watch) en amont de sa prochaine publication de résultats, prévue le 2 novembre.

A la Bourse de New York, le titre cédait 0,8% à 195,1 dollars jeudi dans les premiers échanges, dans un marché tiré vers le bas par l'accueil glacial réservé aux comptes trimestriels d'Alphabet.