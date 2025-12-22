JPMorgan explore les échanges de crypto-monnaies pour ses clients institutionnels, selon Bloomberg News

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails du rapport dans les paragraphes 2-3)

JPMorgan Chase JPM.N envisage d'offrir le trading de crypto-monnaies à ses clients institutionnels, a rapporté Bloomberg News lundi, citant une personne familière avec les plans.

La plus grande banque américaine évalue les services que l'activité de marché pourrait offrir pour étendre sa présence dans les crypto-monnaies, a déclaré le rapport, ajoutant que cela pourrait inclure le trading au comptant et les dérivés.

Les efforts n'en sont qu'à leurs débuts et les plans concrets dépendront de l'existence d'une demande suffisante pour un produit spécifique, selon le rapport.

JPMorgan n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.